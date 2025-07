¿Qué significa soñar con tu ex? Esto dice la psicología

Seguramente, en más de una ocasión, has soñado con personas que tal vez ya no forman parte de tu vida; es decir, aquellas que, por ciertas circunstancias, nos hemos distanciado o incluso cortado vínculos.

Un ejemplo de lo anterior son las exparejas, pues comúnmente, después de finalizar la relación, muchos optan por cortar todo tipo de contacto con ellas, hayan acabado en buenos o malos términos.

Por supuesto, a más de una persona le ha pasado que, en sueños, esa persona se hace presente una vez más en nuestra vida, y a veces en circunstancias que no comprendemos.

Aunque lo anterior podría explicarse, en algunos casos, porque tal vez estábamos pensando en ellos o lo recordamos por un instante, la psicología tiene algo interesante qué decir sobre soñar con las exparejas.

El psicólogo Nahum Montagud Rubio, ahonda en el tema, tomando como referencia algunas interpretaciones de los sueños, basados en las teorías y estudios de los autores Sigmund Freud y Carl Jung, quienes hablan sobre la importancia de ciertos símbolos que pueden dilucidarse en el subconsciente de las personas.

"Nuestra realidad cotidiana y el mundo que viene proyectado cuando nos vamos a dormir no están tan separados el uno del otro. Parecen interactuar de una u otra forma, siendo las necesidades y deseos diurnos, pero subconscientes, representados de una forma más simbólica en nuestros sueños", señala el especialista.

Es decir, tal vez existen ciertos detalles que una persona, consciente, no puede aclarar en su totalidad, pero, a través de los sueños, mientras permanecemos inconscientes, la mente se vuelve mucho más honesta.

Rubio señala que soñar con alguna pareja del pasado podría resultar, en algunos casos, preocupante, sobre todo si ya nos encontramos en una nueva relación, pues esto podría ser señal de que no hemos cerrado ciclos, todavía sentimos algo por esa persona o no estamos conformes con nuestra actual relación.

Sin embargo, el especialista también hace énfasis en que, no en todos los casos, tiene que ser precisamente negativo el soñar con aquella persona que formó parte de nuestra vida, pues puede tratarse de un simple recuerdo.

"Soñar con un ex no es algo tan dramático como pudiera parecer en un principio. Pese a que se puede interpretar como un signo de que no tenemos esa relación superada, lo cierto es que este tipo de sueños son muy comunes, incluso estando felizmente casado o casada con el amor de nuestra vida".