Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

iPhone

Se confirma el Apple Event 2025 el 9 de septiembre, ¿habrá presentación de iPhone 17?

¡El futuro de Apple se revela el 9 de septiembre! Esto es lo que se sabe hasta el momento de la llegada de iPhone 17 y sus características.

¿Listo para el iPhone 17? Esto es lo que se sabe de la nueva generación de smartphones [Especial]

¿Listo para el iPhone 17? Esto es lo que se sabe de la nueva generación de smartphones [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

¡Es oficial! El 9 de septiembre se llevará a cabo el Apple Event 2025, en el Teatro Steve Jobs, que se encuentra en la sede central de Cupertino California. En el que se presentarán la nueva generación de productos de la compañía, es decir, la nueva generación de iPhone, Apple Watch, iPad Pro y una versión mejorada de Visión Pro. 

El evento comenzará a las 10:00 a.m. hora del Pacífico, 11:00 a.m. hora central de México, pero, ¿qué es lo que veremos?

¿Se presentará el iPhone 17 en el Apple Event?

De acuerdo con medios especializados en tecnología, este 9 de septiembre puede ser la última vez que Apple presente una línea completa de iPhone, pues según filtraciones, la compañía tiene intenciones de reestructurar su calendario de lanzamiento a partir de 2026, dividiendo la presentación de modelos básicos en primavera y la de modelos premium y plegables en otoño.



Por lo que, sí, se esperan conocer más detalles de la generación iPhone 17 en sus modelos iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro.  

Apple aumentará sus precios ¿Cuánto costará el iPhone? 
VER TAMBIÉN Apple aumentará sus precios ¿Cuánto costará el iPhone? 
La nueva línea de iPhones que saldrá este año, tendrán un aumento en su costo 

¿Cómo será el nuevo iPhone 17 de Apple?


Según reportan Applesfera y Apple Hub, se espera que cada uno de los modelos del iPhone 17 cuente con características propias.



El iPhone 17, por ejemplo, continuará con el diseño que ya se conoce; pero incluirá dos mejoras, una pantalla de 120 Hz y el chip A19. Además, su cámara frontal aumentará de 12 a 24 megapíxeles. La pantalla será de 6.3 pulgadas y 8 GB de RAM.


En cuanto al iPhone 17 Air, este sustituirá al modelo Plus y su principal característica será tener un diseño ultra delgado con apenas 5.4 milímetros de grosor y una pantalla de 6.6 pulgadas. En cuanto a almacenamiento, las filtraciones indican que tendrá 12 GB de RAM.

¿Cuáles son los celulares con mejores cámaras en el mercado?
VER TAMBIÉN ¿Cuáles son los celulares con mejores cámaras en el mercado?
Especialistas analizan las mejores opciones en el mercado que poseen la mejor calidad en cámaras 

Los iPhone 17 Pro y Pro Max son los modelos con mayores mejoras. Se espera que el zoom óptico pase de 5x a 8x, el sensor del teleobjetivo de 12 a 48 megapíxeles y que se abandone el titanio para usar aluminio, lo que aligerará los modelos. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Tecnología

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: iPhone 17 dispositivos móviles Apple Event 2025 Apple

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Tecnología
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Listo para el iPhone 17? Esto es lo que se sabe de la nueva generación de smartphones [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409609

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx