Se confirma el Apple Event 2025 el 9 de septiembre, ¿habrá presentación de iPhone 17?

¡Es oficial! El 9 de septiembre se llevará a cabo el Apple Event 2025, en el Teatro Steve Jobs, que se encuentra en la sede central de Cupertino California. En el que se presentarán la nueva generación de productos de la compañía, es decir, la nueva generación de iPhone, Apple Watch, iPad Pro y una versión mejorada de Visión Pro.

El evento comenzará a las 10:00 a.m. hora del Pacífico, 11:00 a.m. hora central de México, pero, ¿qué es lo que veremos?

¿Se presentará el iPhone 17 en el Apple Event?

De acuerdo con medios especializados en tecnología, este 9 de septiembre puede ser la última vez que Apple presente una línea completa de iPhone, pues según filtraciones, la compañía tiene intenciones de reestructurar su calendario de lanzamiento a partir de 2026, dividiendo la presentación de modelos básicos en primavera y la de modelos premium y plegables en otoño.

Por lo que, sí, se esperan conocer más detalles de la generación iPhone 17 en sus modelos iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro.

¿Cómo será el nuevo iPhone 17 de Apple?

Según reportan Applesfera y Apple Hub, se espera que cada uno de los modelos del iPhone 17 cuente con características propias.

El iPhone 17, por ejemplo, continuará con el diseño que ya se conoce; pero incluirá dos mejoras, una pantalla de 120 Hz y el chip A19. Además, su cámara frontal aumentará de 12 a 24 megapíxeles. La pantalla será de 6.3 pulgadas y 8 GB de RAM.

En cuanto al iPhone 17 Air, este sustituirá al modelo Plus y su principal característica será tener un diseño ultra delgado con apenas 5.4 milímetros de grosor y una pantalla de 6.6 pulgadas. En cuanto a almacenamiento, las filtraciones indican que tendrá 12 GB de RAM.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max son los modelos con mayores mejoras. Se espera que el zoom óptico pase de 5x a 8x, el sensor del teleobjetivo de 12 a 48 megapíxeles y que se abandone el titanio para usar aluminio, lo que aligerará los modelos.