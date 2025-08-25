¿Cuáles son los celulares con mejores cámaras en el mercado?

Uno de los elementos más importantes en un celular es sin duda alguna la cámara, pues ésta nos permitirá capturar fotos y videos a nuestro antojo.

En menos de dos décadas, la tecnología de este componente en los teléfonos ha evolucionado bastante y, hoy en día, incluso algunas pueden ser comparadas con cámaras profesionales de fotografía y video.

Por supuesto, no todos los teléfonos poseen la misma tecnología en sus cámaras y, muchas veces, esto depende del costo y la tecnología que posee cada dispositivo.

A continuación te vamos a presentar cuáles son los celulares considerados con mejores cámaras que se ofertan en el mercado.

De acuerdo al sitio web DXOMARK, especialista en análisis objetivos e independientes de calidad en cámaras y lentes en teléfonos independientes, clasifica al Huawei Pura 80 Ultra como el dispositivo con mejor cámara en el mercado con 175 puntos.

Este teléfono de la familia Huawei posee las siguientes características:

Cámara HDR Ultra Iluminación de 50 MP con sensor de 1 pulgada y apertura de F1.6-F4.0 y OIS.

Telefoto de 50 MP con zoom óptico 3.7x, OIS y desplazamiento de sensor.

Telefoto de 12.5 MP con zoom óptico 9.4x (F3.6).

Ultra Gran Angular de 40 MP (F2.2).

Resolución de hasta 8,192 × 6,144 píxeles en fotografía y 3,840 × 2,160 píxeles en video.

Cámara Ultra Chroma de 1.5 M y flash LED.

El costo del Huawei Pura 80 Ultra ronda los 31 mil 999 pesos.

Más teléfonos con las mejores cámaras

Además del Huawei Pura 80 Ultra, DXOMARK recomienda otros dispositivos con cámaras con características similares:

Oppo Find X8 Ultra

Cámara principal 50 MP. Tamaño del Sensor 1/1.4.

Cámara ultra gran angular 50 MP. Tamaño del Sensor 1/2.75.

Teleobjetivo periscópico 50 MP 3x. Gran Sensor 1/1.95.

Teleobjetivo periscópico 50 MP 6x. Tamaño del Sensor 1/2.5.

Este teléfono obtuvo 169 puntos en DXOMARK.

Vivo X200 Ultra

Cámara principal 50 MP.

Ultra gran angular de 50 MP.

Periscópico de 200 MP.

Este teléfono obtuvo 167 puntos en DXOMARK.

Huawei Pura 70 Ultra

Cámara Retráctil de Ultra Iluminación de 50 MP.

Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP.

Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación de 50 MP.

Este teléfono obtuvo 163 puntos en DXOMARK.

