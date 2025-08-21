Tecnología lorem Lorem Ipsum Ipsum

Celulares

Por esta razón deberías de reiniciar tu teléfono una vez a la semana, según expertos

Especialistas en tecnología recomiendan reiniciar por lo menos una vez a la semana el teléfono

ELENA GONZÁLEZ

Es innegable que los celulares se han vuelto una parte esencial de nuestra vida, pues gracias a ellos mantenemos comunicación y conexión no solo con otros, sino con la actualidad, la vida misma y hasta nuestra propia identidad en la red. 

Dicho lo anterior, está de más decir que lo más recomendable es mantener de manera óptima la salud de nuestro dispositivo móvil, protegiéndolo de daños tanto externos como internos; es decir, cuidar tanto la parte hardware como software. 

Cuidar el sistema operativo de nuestro teléfono es esencial y por ello, a continuación te vamos a hablar de una recomendación que hacen los expertos en tecnología.  

Según especialistas en tecnología, un hábito que puede mejorar la salud de tu teléfono celular y hasta alargar su tiempo de vida, es reiniciar el dispositivo por lo menos una vez a la semana.  


La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), lleva algunos años sugiriendo que para cuidar la salud del celular e incluso reforzar la ciberseguridad, el dispositivo se reinicie por lo menos una vez a la semana. 


Y es que lo anterior, según explica la NSA, puede ayudar a reducir los riesgos ante ciberamenazas, tal como un malware que se ha hecho cada vez más persistente, el cual es conocido como fileless malware. 


Según los expertos en tecnología, dicho malware opera a través de la memoria RAM del teléfono, por lo que no deja rastros en el almacenamiento permanente.

Fileless malware utiliza una técnica conocida como living off the land (LOTL), lo que le permite utilizar herramientas integradas ya en el dispositivo para ejecutar sus funciones. Es decir, no necesita que se instalen aplicaciones o archivos adicionales al teléfono para provocar daño. 


El beneficio de reiniciar el dispositivo es que, al hacerlo, toda la información almacenada en la RAM se borra, lo que limita que el malware actúe de manera temporal.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx