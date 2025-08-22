¿Es mejor que iPhone? Llega a México Google Pixel 10, conoce el precio y sus características

El Google Pixel 10 se presenta en México con un enfoque en la integración de hardware y software, ofreciendo un rendimiento fluido y funciones de inteligencia artificial avanzadas. Con el procesador Tensor G5 y pantallas OLED de hasta 6.8 pulgadas en el modelo Pro XL, Google busca posicionarse como una alternativa sólida frente al iPhone. La serie incluye acabados elegantes y materiales reciclados, reflejando un compromiso con la sostenibilidad sin sacrificar estilo ni funcionalidad.

Además, la línea Pixel 10 garantiza actualizaciones de software por siete años, superando el ciclo habitual de los smartphones y asegurando compatibilidad con Android 16 y futuras versiones. La batería, de hasta 5000 mAh en los modelos Pro, promete más de 24 horas de autonomía, junto con carga rápida y inalámbrica.

Cámaras y conectividad: ¿una ventaja sobre el iPhone?

El Google Pixel 10 ofrece un sistema de cámaras profesionales con sensores de hasta 50 MP, ultra gran angular y telefoto en los modelos Pro, junto con funciones como Pixel Shift y modo nocturno para fotos perfectas en cualquier condición de luz. La cámara frontal alcanza hasta 42 MP, ideal para selfies y videollamadas en alta calidad, un punto en el que Google apunta a superar al iPhone en experiencia fotográfica.

En conectividad, la serie Pixel 10 es compatible con redes 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 y eSIM, ofreciendo opciones de ubicación precisas con GPS, GLONASS, Galileo y NavIC. Además, los modelos Pro incorporan el chip de seguridad Titan M2 y certificaciones IP68, reforzando la protección del dispositivo frente a agua, polvo y accesos no autorizados.

Precios desde $19,999 y venta oficial en Google Store/ Especial

Los precios oficiales en México son de $19,999 para el Pixel 10 de 128 GB, $25,999 para el Pixel 10 Pro de 128 GB y $30,999 para el Pixel 10 Pro XL de 256 GB. La preventa inició el 20 de agosto y la venta oficial comenzará el 28 de agosto de 2025, con disponibilidad en Google Store y distribuidores autorizados.

Con estas características, el Google Pixel 10 se posiciona como una alternativa potente y moderna frente al iPhone, destacando especialmente en fotografía, batería y actualizaciones prolongadas. Para quienes buscan innovación y rendimiento en un smartphone Android, este lanzamiento promete ser uno de los más atractivos del año.