¿Te robaron el celular en esta vacaciones?, así puedes bloquear tu celular a distancia

Proteger tu información es clave: así puedes bloquear tu dispositivo de forma remota y evitar que caiga en manos equivocadas.

Las ventas globales de celulares muestran un repunte en el último trimestre/ Especial

NEYEN AVILA

Llevar un celular de vacaciones es casi inevitable: queremos capturar cada momento y mantenernos conectados. Sin embargo, esta costumbre también nos expone a robos y pérdidas. En caso de que esto ocurra, lo más importante es actuar rápido para proteger la información personal y evitar un uso indebido del dispositivo.

Herramientas para bloquear un celular robado

Tanto Android como iPhone cuentan con funciones que permiten rastrear y bloquear un dispositivo de manera remota. En el caso de Android, la herramienta “Encontrar tu móvil” de Google ofrece la opción de ubicar, bloquear y borrar datos con solo iniciar sesión en la cuenta vinculada. En iPhone, el servicio equivalente es “Buscar” de iCloud, que también permite dejar el celular inutilizable para terceros.

En ambos casos, una vez bloqueado el dispositivo, toda la información almacenada se borra y no puede ser recuperada por el ladrón. Además, estas plataformas ofrecen funciones adicionales como hacer sonar el celular o mostrar un mensaje personalizado en pantalla.

Precauciones para cuidar tu celular en vacaciones


Más allá de las herramientas digitales, existen medidas preventivas para reducir el riesgo de robo. Guardar el dispositivo en bolsillos internos o bolsas con cierre es más seguro que llevarlo a la vista. También es recomendable evitar el uso del celular en zonas solitarias o poco iluminadas, y nunca dejarlo sobre la mesa sin vigilancia.


Los modelos de gama media lideran la recuperación del mercado/ Especial


Otra precaución efectiva es configurar bloqueos biométricos como huella digital o reconocimiento facial. Estos métodos no solo protegen el dispositivo ante robos, sino que también evitan que curiosos accedan a tus aplicaciones y cuentas personales.

Viajar con un celular implica riesgos, pero conocer estas herramientas y hábitos de seguridad te dará más tranquilidad. En caso de robo o pérdida, la acción rápida es la clave para proteger tu información y reducir las posibilidades de que el dispositivo sea utilizado indebidamente.


               
               


               

               
               

               
               
               
