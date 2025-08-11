Policiaca Agresiones Detenidos Accidentes viales Fallecimientos Gómez Palacio

Agresiones

Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija

Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija

Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo de la Policía Municipal de Torreón, detuvieron a un hombre identificado como Víctor “NN” de 41 años de edad, por el delito de violencia familiar y lo que resulte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:34 horas de este lunes, en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que la central de radio recibiera un reporte por acoso sexual.

En el lugar, los oficiales hicieron contacto con una mujer, quien denunció que su pareja sentimental la agredió física y verbalmente, tras reclamarle por haber encontrado en su teléfono celular videos de su hija de 19 años, grabados sin su consentimiento mientras se bañaba días atrás.

La afectada solicitó la detención del presunto agresor, quien se encontraba dentro del domicilio. Los oficiales ingresaron con autorización de la denunciante y procedieron a su aseguramiento, trasladándolo al Centro de Detención Temporal para ser puesto a disposición del Ministerio Público.


La víctima y madre de la joven afectada, fue orientada por los agentes para que acuda a interponer la denuncia correspondiente ate el agente investigador del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres a fin de que el detenido sea procesado de manera adecuada.



Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija 
Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Agresiones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405696

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx