Elementos de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo de la Policía Municipal de Torreón, detuvieron a un hombre identificado como Víctor “NN” de 41 años de edad, por el delito de violencia familiar y lo que resulte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:34 horas de este lunes, en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que la central de radio recibiera un reporte por acoso sexual.

En el lugar, los oficiales hicieron contacto con una mujer, quien denunció que su pareja sentimental la agredió física y verbalmente, tras reclamarle por haber encontrado en su teléfono celular videos de su hija de 19 años, grabados sin su consentimiento mientras se bañaba días atrás.

La afectada solicitó la detención del presunto agresor, quien se encontraba dentro del domicilio. Los oficiales ingresaron con autorización de la denunciante y procedieron a su aseguramiento, trasladándolo al Centro de Detención Temporal para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La víctima y madre de la joven afectada, fue orientada por los agentes para que acuda a interponer la denuncia correspondiente ate el agente investigador del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres a fin de que el detenido sea procesado de manera adecuada.

Hombre agrede a su esposa tras ser descubierto con videos íntimos de su hija