Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE

El mundo de los videojuegos ha seguido con gran entusiasmo la increíble actuación del equipo de esports de Santos Laguna en el Pokémon World Championship 2025, el equipo demostró su poder y destreza al asegurar su pase a la semifinal del torneo de Pokémon UNITE.

Su camino a la victoria fue impresionante, tras un duro enfrentamiento en los cuartos de final, donde dominaron a su rival, se encontraron en la siguiente ronda contra un formidable adversario.

Sin embargo, en el último y decisivo encuentro contra Zeta Division, el sueño de coronarse campeones mundiales llegó a su fin, a pesar de la derrota, la actuación del equipo mexicano fue histórica y digna de un aplauso cerrado.

¿Qué es el Pokémon World Championship?

El Pokémon World Championship es el evento de esports más prestigioso y grande en el universo Pokémon.

Cada año, reúne a los mejores jugadores y equipos de todo el mundo, quienes compiten en los videojuegos más populares de la franquicia, como el Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon, Pokémon GO y, por supuesto, Pokémon UNITE.

El torneo es la cúspide de la competencia, donde los campeones nacionales y regionales se enfrentan para tener la oportunidad de ser coronados como los mejores del planeta en sus respectivas disciplinas, más allá de los premios económicos, el evento representa el sueño de muchos jugadores, la oportunidad de demostrar su talento en un escenario mundial.

Los jugadores de la Comarca Lagunera

El éxito de Santos Laguna no sería posible sin el talento y la dedicación de sus cinco integrantes, jóvenes laguneros que están poniendo en alto el nombre de su región, cada uno de ellos ha demostrado un dominio excepcional con su Pokémon principal, contribuyendo de manera crucial a la estrategia del equipo.

El quinteto está conformado por Mufasa, quien es un maestro con Absol, un Pokémon de ataque rápido, Anysus, un experto en el uso de Urshifu, un Pokémon de cuerpo a cuerpo con gran capacidad ofensiva, la defensa del equipo recae en Xilekira y su imponente Snorlax, mientras que MinatoGG controla la partida desde la distancia con su poderoso Mewtwo, finalmente, Hitman completa la formación con su habilidad para dominar a Inteleon, un Pokémon de tipo francotirador.

Juntos, su sinergia y estrategia los llevaron hasta las instancias finales del torneo.

El emotivo adiós de los Guerreros

En su encuentro de semifinal, el equipo de Santos Laguna no pudo superar la experiencia y la estrategia de Zeta Division, aunque la derrota marcó el final de su viaje en la competencia, los Guerreros se despiden con la cabeza en alto.

"El equipo de Santos Laguna se despide de la competencia con la frente en alto y dentro DEL TOP 4 EN EL MUNDO"

Es el mensaje que mejor resume su impresionante logro, esta hazaña no solo es un orgullo para La Comarca Lagunera, sino que también ha puesto en el mapa la escena de los esports en México y América Latina, demostrando que el talento en la región puede competir y destacar en el escenario más grande de los videojuegos.

La fase final de torneo será el domingo 17 de agosto a partir de los 10:00 AM y ese día se definirá al campeón mundial de Pokémon UNITE en Pokémon World Championship 2025.

Puedes ver la retransmisión de los encuentros en los canales oficiales de Pokémon a continuación: