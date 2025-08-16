La Laguna Salud Pública Obras públicas Tribunal para Menores Infractores

Santos Laguna

Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE

El equipo de esports luchó con garra, pero su esfuerzo final les valió un lugar histórico entre los mejores del planeta

Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE

Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE

BETO GOITIA

El mundo de los videojuegos ha seguido con gran entusiasmo la increíble actuación del equipo de esports de Santos Laguna en el Pokémon World Championship 2025, el equipo demostró su poder y destreza al asegurar su pase a la semifinal del torneo de Pokémon UNITE

Su camino a la victoria fue impresionante, tras un duro enfrentamiento en los cuartos de final, donde dominaron a su rival, se encontraron en la siguiente ronda contra un formidable adversario. 

Sin embargo, en el último y decisivo encuentro contra Zeta Division, el sueño de coronarse campeones mundiales llegó a su fin, a pesar de la derrota, la actuación del equipo mexicano fue histórica y digna de un aplauso cerrado.



¿Qué es el Pokémon World Championship?


El Pokémon World Championship es el evento de esports más prestigioso y grande en el universo Pokémon


Cada año, reúne a los mejores jugadores y equipos de todo el mundo, quienes compiten en los videojuegos más populares de la franquicia, como el Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon, Pokémon GO y, por supuesto, Pokémon UNITE. 


Decathlon cierra sus puertas en Torreón tras seis años de operaciones
VER MÁS Decathlon cierra sus puertas en Torreón tras seis años de operaciones


El torneo es la cúspide de la competencia, donde los campeones nacionales y regionales se enfrentan para tener la oportunidad de ser coronados como los mejores del planeta en sus respectivas disciplinas, más allá de los premios económicos, el evento representa el sueño de muchos jugadores, la oportunidad de demostrar su talento en un escenario mundial.


Los jugadores de la Comarca Lagunera


El éxito de Santos Laguna no sería posible sin el talento y la dedicación de sus cinco integrantes, jóvenes laguneros que están poniendo en alto el nombre de su región, cada uno de ellos ha demostrado un dominio excepcional con su Pokémon principal, contribuyendo de manera crucial a la estrategia del equipo. 

IMM Torreón firma dos convenios para fortalecer desarrollo económico y productivo de mujeres 
VER MÁS IMM Torreón firma dos convenios para fortalecer desarrollo económico y productivo de mujeres 


El quinteto está conformado por Mufasa, quien es un maestro con Absol, un Pokémon de ataque rápido, Anysus, un experto en el uso de Urshifu, un Pokémon de cuerpo a cuerpo con gran capacidad ofensiva, la defensa del equipo recae en Xilekira y su imponente Snorlax, mientras que MinatoGG controla la partida desde la distancia con su poderoso Mewtwo, finalmente, Hitman completa la formación con su habilidad para dominar a Inteleon, un Pokémon de tipo francotirador. 


Juntos, su sinergia y estrategia los llevaron hasta las instancias finales del torneo.


El emotivo adiós de los Guerreros


En su encuentro de semifinal, el equipo de Santos Laguna no pudo superar la experiencia y la estrategia de Zeta Division, aunque la derrota marcó el final de su viaje en la competencia, los Guerreros se despiden con la cabeza en alto.




"El equipo de Santos Laguna se despide de la competencia con la frente en alto y dentro DEL TOP 4 EN EL MUNDO"




Es el mensaje que mejor resume su impresionante logro, esta hazaña no solo es un orgullo para La Comarca Lagunera, sino que también ha puesto en el mapa la escena de los esports en México y América Latina, demostrando que el talento en la región puede competir y destacar en el escenario más grande de los videojuegos. 

Adultos mayores participan en Torneo Interinstitucional de Cachibol
VER MÁS Adultos mayores participan en Torneo Interinstitucional de Cachibol


La fase final de torneo será el domingo 17 de agosto a partir de los 10:00 AM y ese día se definirá al campeón mundial de Pokémon UNITE en Pokémon World Championship 2025.


Puedes ver la retransmisión de los encuentros en los canales oficiales de Pokémon a continuación:




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de La Laguna

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: World Championship UNITE Santos Laguna Pokémon La Laguna esports

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de La Laguna
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406993

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx