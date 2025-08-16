IMM Torreón firma dos convenios para fortalecer desarrollo económico y productivo de mujeres

Con el fin de seguir fortaleciendo el desarrollo económico, social y productivo de las mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón firmó dos importantes convenios de colaboración con organizaciones comprometidas con el bienestar y la participación activa de este sector de la población.

Amira Darwich García, titular de la dependencia, dio a conocer que el primer acuerdo se formalizó con la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 33, representada por Silvia Valenzuela Vargas, subdirectora académica. Explicó que este convenio se renueva de manera continua desde el año 2022 y que establece una alianza estratégica mediante la cual la brigada ofrecerá apoyo técnico y educativo a las mujeres atendidas por el Instituto que así lo soliciten.

Entre los servicios que contempla se incluyen: capacitación, asistencia técnica, formulación de proyectos educativos y sociales, apoyo a microempresas, implementación de huertos familiares, campañas de saneamiento ambiental, transferencia de tecnología, vinculación comunitaria e integración de grupos, entre otros.

Posteriormente, se llevó a cabo la firma de un segundo convenio con el Complejo Turístico y Ecológico Teleférico Torreón–Cristo de las Noas, representado por su directora general, María Guadalupe Verónica Soto Díaz.

Este acuerdo que está vigente por segundo año consecutivo, tiene como objetivo continuar promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres, mediante la asignación de espacios para que comercialicen sus productos en el Paseo de las Emprendedoras, ubicado dentro del Puerto Noas. Finalmente, Darwich García comentó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal de generar oportunidades de desarrollo, fomentar la autonomía económica y consolidar el papel de las mujeres en el progreso social y productivo de Torreón.