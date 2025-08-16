Torreón Regreso a Clases Transporte Público Movilidad IMM Torreón Migrantes

Adultos mayores participan en Torneo Interinstitucional de Cachibol

DANIELA CERVANTES

Gómez Palacio se convirtió en sede de una gran fiesta deportiva dedicada a quienes han construido la historia de la región. En el marco del Mes del Adulto Mayor, el Ayuntamiento, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organizó el Torneo Interinstitucional de Cachibol, que reunió a equipos de diferentes municipios laguneros y vecinos.

En total, 28 equipos varoniles y femeniles participaron en esta edición, provenientes de los sistemas DIF de Torreón, Lerdo, Tlahualilo, Francisco I. Madero, Parras y del propio Gómez Palacio. Las competencias se desarrollaron en tres categorías para personas de 60 a 70 años, quienes demostraron que la edad no es límite para la energía, la destreza y la pasión por el deporte.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF municipal, resaltó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la salud física y emocional de los adultos mayores, además de fomentar el compañerismo, la integración y el sentido de comunidad.

“Este torneo no solo representa una sana competencia, sino también una celebración de la vida, la experiencia y el ejemplo que nuestros adultos mayores brindan a las nuevas generaciones”, señaló Calderón Carrete.

Las sedes fueron el Gimnasio Luis L. Vargas y las canchas del Parque La Esperanza, donde se vivió un ambiente de entusiasmo, entrega y alegría. Jugadores y asistentes convirtieron la jornada en un espacio de convivencia, aplausos y reconocimiento hacia quienes, con cada jugada, demostraron que la vitalidad no tiene edad.


               
               


               

               
               

               
               
               
