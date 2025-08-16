Torreón IMM Torreón Regreso a Clases Transporte Público Movilidad Migrantes

Decathlon cierra sus puertas en Torreón tras seis años de operaciones

Decathlon (ESPECIAL)

Decathlon (ESPECIAL)

FABIOLA P. CANEDO

La tienda Decathlon, especializada en artículos deportivos, anunció el cierre definitivo de su sucursal ubicada en Plaza Almanara. El último día de operaciones será este domingo 17 de agosto de 2025, marcando el fin de una etapa que comenzó en 2019.

La decisión forma parte de una reestructuración global de la cadena francesa, que ha afectado varias de sus sucursales en México. Decathlon llegó al país en 2016 y logró establecer 13 tiendas en distintas ciudades, incluyendo Torreón, donde se convirtió en una opción popular por su variedad y precios accesibles.

Reducción progresiva y liquidación final

En los últimos años, la tienda había reducido su espacio de ventas en un 50%, reflejando una baja en la demanda y menor afluencia de clientes. Durante las semanas previas al cierre, se realizaron descuentos de liquidación, acompañados por letreros que anunciaban: “¡Nos vamos! Últimos días, Decathlon Torreón cierra sus puertas”.

El cierre dejará sin empleo a alrededor de 25 trabajadores, algunos de los cuales formaron parte del equipo desde la apertura. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles reubicaciones o compensaciones.


La noticia ha generado reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresan tristeza por la pérdida de una tienda que ofrecía productos deportivos de calidad, otros señalan la necesidad de nuevas inversiones que reactiven el comercio local.


Este cierre se suma a otros recientes en la región, como el de Wrangler, lo que ha despertado preocupación. No obstante, autoridades locales han señalado que nuevos proyectos comerciales podrían compensar estas salidas en los próximos meses.



               
               


               

               
               

               
               
               
Decathlon (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx