Residente sacudirá el Zócalo con un concierto gratuito

El ícono del hip hop latino, Residente, dará una actuación que encenderá el corazón cultural de la Ciudad de México con su lírica mordaz y ritmo inconfundible.

Un acto de apertura lleno de talento mexicano

El escenario vibrará desde temprano con la energía de "Mujer en Cypher. Barras, beats y resistencia en femenino", un proyecto de hip hop que servirá como acto de apertura.

Este colectivo de raperas de distintas generaciones y estilos musicales promete una explosión de talento, el público podrá disfrutar de las rimas afiladas de figuras como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, y las talentosas freestylers Azuki y Mena.

Este acto inicial subraya el compromiso del evento con la promoción de voces femeninas dentro de un género dominado históricamente por hombres.

La trayectoria de René

Residente, quien se consolidó en la escena musical como la voz principal y cofundador de la influyente banda Calle 13, ha dejado una huella indeleble en la música latina, junto a sus compañeros Eduardo Cabra (Visitante) e Ileana Cabra (iLe), el grupo se distinguió por su habilidad para fusionar géneros tan diversos como el rap, rock y folclore latino, creando un sonido distintivo que acompañaba sus letras satíricas y de protesta.

La banda cosechó un éxito monumental, plasmado en 25 premios Latin Grammy antes de que sus integrantes decidieron tomar caminos separados en 2015.

En su etapa como solista, René ha continuado su legado con álbumes aclamados como Residente y Las letras ya no importan, explorando no solo la música, sino también el cine, como lo demuestran sus trabajos documentales y videos musicales dirigidos por él mismo.

Más allá de la música, activismo y conciencia

La figura de Residente trasciende el ámbito musical, es un reconocido activista social y humanitario, un compromiso que le valió el Nobel Peace Summit Award en 2015 por su labor en la concientización social y la defensa de la paz.

Su voz se ha levantado en favor de la educación y los derechos de las comunidades indígenas, colaborando con organismos internacionales como UNICEF y Amnistía Internacional.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Residente?

El Zócalo de la Ciudad de México será el epicentro de un evento musical sin precedentes, donde el célebre rapero puertorriqueño, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se presentará en un concierto masivo y de acceso libre.

El espectáculo, que ha sido posible gracias a la Secretaría de Cultura de la CDMX, está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas.

Este show no solo busca entretener, sino también resonar con las letras cargadas de crítica social que han caracterizado al artista a lo largo de su carrera de dos décadas.