Espectáculos La Casa de los Famosos México Christian Nodal Películas Taylor Swift Famosos

Residente

Residente sacudirá el Zócalo con un concierto gratuito

Fecha, horario y todo lo que debes saber para ver a René totalmente gratis

Residente sacudirá el Zócalo con un concierto gratuito

Residente sacudirá el Zócalo con un concierto gratuito

BETO GOITIA

El ícono del hip hop latino, Residente, dará una actuación que encenderá el corazón cultural de la Ciudad de México con su lírica mordaz y ritmo inconfundible.

Un acto de apertura lleno de talento mexicano

El escenario vibrará desde temprano con la energía de "Mujer en Cypher. Barras, beats y resistencia en femenino", un proyecto de hip hop que servirá como acto de apertura. 

Tini genera debate en redes tras rechazar a Ángela Aguilar en rueda de prensa | Video

VER MÁS Tini genera debate en redes tras rechazar a Ángela Aguilar en rueda de prensa | Video

La cantante argentina habló sobre sus criterios para elegir colaboraciones, en medio de la polémica que involucra a Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu 
Este colectivo de raperas de distintas generaciones y estilos musicales promete una explosión de talento, el público podrá disfrutar de las rimas afiladas de figuras como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, y las talentosas freestylers Azuki y Mena


Este acto inicial subraya el compromiso del evento con la promoción de voces femeninas dentro de un género dominado históricamente por hombres.


La trayectoria de René 


Residente, quien se consolidó en la escena musical como la voz principal y cofundador de la influyente banda Calle 13, ha dejado una huella indeleble en la música latina, junto a sus compañeros Eduardo Cabra (Visitante) e Ileana Cabra (iLe), el grupo se distinguió por su habilidad para fusionar géneros tan diversos como el rap, rock y folclore latino, creando un sonido distintivo que acompañaba sus letras satíricas y de protesta


Xava Drago, vocalista de Coda, fue desahuciado por cáncer
VER MÁS Xava Drago, vocalista de Coda, fue desahuciado por cáncer


La banda cosechó un éxito monumental, plasmado en 25 premios Latin Grammy antes de que sus integrantes decidieron tomar caminos separados en 2015. 


En su etapa como solista, René ha continuado su legado con álbumes aclamados como Residente y Las letras ya no importan, explorando no solo la música, sino también el cine, como lo demuestran sus trabajos documentales y videos musicales dirigidos por él mismo.


Más allá de la música, activismo y conciencia


La figura de Residente trasciende el ámbito musical, es un reconocido activista social y humanitario, un compromiso que le valió el Nobel Peace Summit Award en 2015 por su labor en la concientización social y la defensa de la paz

Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia 
VER MÁS Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia 
Belinda celebra su cumpleaños 36 en Disneylandia acompañada del funcionario mexicano José Luis García Parra

Su voz se ha levantado en favor de la educación y los derechos de las comunidades indígenas, colaborando con organismos internacionales como UNICEF y Amnistía Internacional. 


¿Cuándo será el concierto gratuito de Residente?


El Zócalo de la Ciudad de México será el epicentro de un evento musical sin precedentes, donde el célebre rapero puertorriqueño, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se presentará en un concierto masivo y de acceso libre

Shakira prepara un espectáculo monumental en Torreón
VER MÁS Shakira prepara un espectáculo monumental en Torreón
Su “Las mujeres ya no lloran World Tour” llegará al Territorio Santos Modelo con un montaje espectacular y experiencias visuales únicas

El espectáculo, que ha sido posible gracias a la Secretaría de Cultura de la CDMX, está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas. 


Este show no solo busca entretener, sino también resonar con las letras cargadas de crítica social que han caracterizado al artista a lo largo de su carrera de dos décadas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Calle13 Residente René Zócalo concierto gratis CDMX música

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Residente sacudirá el Zócalo con un concierto gratuito


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406972

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx