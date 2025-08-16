Tini genera debate en redes tras rechazar a Ángela Aguilar en ruda de prensa | Video

Durante la premier de Quebranto, Tini Stoessel fue cuestionada sobre un posible dueto con Ángela Aguilar. Con total claridad, la artista respondió:

“La realidad es que no la conozco. Hoy en día sí me parece que a la hora de colaborar con alguien, me gusta la parte humana. Quizá en otro momento de mi vida se daba de otra manera, pero hoy estoy en otra búsqueda desde ese lugar. Obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no se va a dar eso”.

Su frase “me gusta la parte humana” se viralizó rápidamente en TikTok y Twitter, generando debate entre sus seguidores, sobre todo al recordar que Tini colaboró en enero de 2023 con Christian Nodal en Por el resto de tu vida, tema que fue muy bien recibido.

El contexto mediático añade un matiz extra a sus declaraciones: Nodal, tras su ruptura con Cazzu —también argentina— en 2024, inició rápidamente una relación con Ángela Aguilar, matrimonio incluido, lo que desató una fuerte polémica pública. Cazzu, por su parte, ha estado en el ojo de los medios tras comentarios sobre la ruptura y su rol como madre.

Así, las palabras de Tini reflejan no solo un criterio artístico, sino también una decisión de mantener distancia de situaciones cargadas de tensiones personales y mediáticas. Esto abrió un debate sobre cómo los artistas argentinos toman decisiones de colaboración, priorizando afinidad y conexión personal por encima de intereses exclusivamente musicales.

El momento, difundido en TikTok por Apple Music, muestra a la cantante hablando sobre empoderamiento femenino y sus influencias musicales, un día después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.