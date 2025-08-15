Ángela Aguilar se quiebra en entrevista difundida tras revelaciones de Nodal con Adela

Este jueves, Apple Music difundió en TikTok un breve fragmento de la más reciente entrevista de Ángela Aguilar, donde la artista mexicana habla en inglés sobre su carrera y el papel de las mujeres en la industria musical.

En el video, presentado como parte de su toma de Apple Music 1, la plataforma describe que Ángela compartió sus influencias musicales y reflexionó sobre el empoderamiento femenino. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que la cantante se mostró visiblemente conmovida.

"Me hace sentir muy sola estar en una sociedad que, como mujer, le importa más lo que está pasando personalmente que su lado artístico, y es algo que…" dijo antes de que su voz se quebrara y sus ojos se llenaran de lágrimas. "Eso me duele y me pone sentimental, porque las mujeres trabajan 10 veces más duro en tantas cosas y obtienen tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen", agregó.

Sus declaraciones llegan apenas un día después de que Christian Nodal ofreciera una entrevista con Adela Micha que generó intensos comentarios en redes sociales. Para muchos internautas, el clip de Ángela parece una respuesta indirecta al escrutinio y críticas que ha recibido en las últimas semanas, mientras que otros lo ven como un mensaje más amplio sobre la desigualdad de género en el medio artístico.