Christian Nodal dice haber pagado la boda de la hermana de Cazzu

El cantante asegura que siempre apoyó a la artista argentina y su familia, incluyendo la boda de su hermana Florencia, donde él incluso fungió como DJ

EL SIGLO

En su reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal abordó las declaraciones de Cazzu, quien había mencionado que él habría lastimado a su familia. Ante esto, el cantante fue enfático: “Siempre la apoyé, terminé hasta haciendo una boda para la hermana. No sé de qué lastimar habla”.

El comentario hace referencia al evento celebrado el 11 de febrero del 2024 en Argentina, cuando Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, contrajo matrimonio con su esposa Giuliana. La ceremonia se realizó al aire libre, en un amplio prado decorado con tonos pastel y beige, y contó con la asistencia de familiares, amigos cercanos y Christian Nodal junto a su hija Inti.

Según los registros del evento, Nodal incluso tomó el rol de DJ durante la boda, mostrando su apoyo activo y cercano a la familia. La vestimenta de los invitados, siguiendo la paleta de colores establecida por las novias, generó críticas hacia Cazzu por vestir de blanco, algo que luego se aclaró era una instrucción de las mismas contrayentes.

Florencia compartió en redes sociales su gratitud hacia Nodal y su hermana, destacando su corazón y apoyo constante: “Cazzu y Nodal, los amamos, gracias por siempre ser tan mágicos y hermosos. Ojalá todo el mundo supiera el corazón bello que tienen ambos”.


Con esta aclaración, Nodal busca desmentir los señalamientos y reforzar que, a pesar de los conflictos pasados con Cazzu, su relación con la familia de la cantante argentina siempre fue de respeto y apoyo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Christian Nodal Adela Micha Ángela Aguilar Cazzu

               


