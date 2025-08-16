Espectáculos Christian Nodal Películas Taylor Swift Famosos La Casa de los Famosos México

Belinda

Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia

Belinda celebra su cumpleaños 36 en Disneylandia acompañada del funcionario mexicano José Luis García Parra

Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia

Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia

EL SIGLO

Belinda celebró su cumpleaños 36 en Disneylandia, acompañada por José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, con quien se le relaciona sentimentalmente. En las imágenes difundidas se les ve junto a personajes como Minnie y Daisy y otras personas.

Tras la viralización de las fotos, García Parra aclaró que el viaje fue completamente personal y que solicitó licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. “Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla”, escribió en su cuenta X.

Desde febrero pasado se conoció la relación del funcionario, sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, con Belinda, luego de que fueran captados llegando juntos a Puebla en un vuelo privado. La cantante ha tenido varias visitas a la entidad: asistió a la toma de protesta de Armenta como senador, grabó un videoclip en locaciones poblanas, será la voz protagónica de la película animada Canas al Aire y se presentó en la Feria de Puebla.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Belinda

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406952

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx