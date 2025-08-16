Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia

Belinda celebró su cumpleaños 36 en Disneylandia, acompañada por José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, con quien se le relaciona sentimentalmente. En las imágenes difundidas se les ve junto a personajes como Minnie y Daisy y otras personas.

Tras la viralización de las fotos, García Parra aclaró que el viaje fue completamente personal y que solicitó licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. “Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla”, escribió en su cuenta X.

Desde febrero pasado se conoció la relación del funcionario, sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, con Belinda, luego de que fueran captados llegando juntos a Puebla en un vuelo privado. La cantante ha tenido varias visitas a la entidad: asistió a la toma de protesta de Armenta como senador, grabó un videoclip en locaciones poblanas, será la voz protagónica de la película animada Canas al Aire y se presentó en la Feria de Puebla.