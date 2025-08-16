Xava Drago, vocalista de Coda, fue desahuciado por cáncer

Xava Drago, vocalista de la banda mexicana de rock Coda, informó a través de redes sociales que los tratamientos contra el cáncer de estómago que enfrentaba desde hace más de un año no dieron resultado y que sus médicos le notificaron que ya no podían hacer más por su salud.

El pasado 9 de agosto, el cantante compartió un mensaje en su cuenta de Facebook que conmovió a sus seguidores: “Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”.

El intérprete de Aún agregó que recientemente grabó nuevo material que espera dar a conocer, lo que generó mensajes de apoyo por parte de su público.

¿Qué dijo la banda Coda tras el diagnóstico de Xava?

Tras el anuncio, sus compañeros de Coda le dedicaron un mensaje lleno de amor en Instagram: “En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón. Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava”.

Xava Drago, una lucha de años

Xava Drago hizo público su diagnóstico en julio de 2024, cuando reveló que enfrentaba un tumor maligno en el estómago. Tras someterse a cirugía y quimioterapia, compartió con sus fans cada etapa de su proceso, siempre con el objetivo de inspirar.

En marzo de 2025 anunció que estaba libre de cáncer, pero semanas después confirmó su regreso de manera más agresiva:

“Tristemente, el bicho me volvió y tendrán que hacer más quimios”.