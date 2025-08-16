Shakira prepara un espectáculo monumental en Torreón

Después de meses de que se anunció, muy pronto será una realidad. Fue el 7 de abril cuando se confirmó la presentación de Shakira en Torreón el 20 de agosto, luego de varios rumores que surgieran en redes acerca de una posible visita.

El anuncio causó tremendo alboroto en redes sociales. Ya se sabía que sería en el Territorio Santos Modelos y el siguiente paso era conocer los precios, los cuales fueron revelados días después.

La colombiana recién volvió a México para iniciar la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

“Esta segunda etapa de la gira de Shakira en México generará más de 106.4 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a industrias como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios en las diez ciudades sede”, dice un comunicado de la disquera Sony Music.

En esta nueva etapa, la intérprete de éxitos como Hips Don’t Lie, La tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53 presentó además un nuevo set de vestuarios, coreografías “impactantes” y una producción de primer nivel.

El Estadio Corona, desde hace días, cuenta con decenas de personas que están trabajando en el escenario de Shakira.

Lo primero que se hizo fue el desplante para colocar el entarimado y la construcción del muro de carga Stage Right. Es como el esqueleto del escenario.Todo el montaje ha sido transportado en 75 tráileres, reflejo de la magnitud logística y técnica del concierto.

El escenario contará con pantallas de 49 metros y proyecciones en CGI combinadas con inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia visual envolvente.

El estudio Blink ha creado una versión digital de Shakira que aparecerá en segmentos animados a lo largo del show, agregando un toque futurista y artístico.

Shakira estará acompañada por un equipo de músicos de primer nivel, como Tim Mitchell (director musical), Brendan Buckley (batería) y Albert Menéndez (teclados), todos con amplia trayectoria en giras internacionales.

Ocesa trae el evento en coordinación con Generamusica y a nivel local es operado por ShowCase Entretenimiento.

Jorge Mata, director de Showcase, mencionó que ya están listos para recibir este gran espectáculo el próximo miércoles.

“Como empresa lagunera estamos orgullosos de ser parte de este grandioso show. Ya tenemos varios días montando todo en conjunto con OCESA y Generamusica”, comentó