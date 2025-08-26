Quiere CATEM desviar atención por tema de extorsiones, acusa gobernador Manolo Jiménez

Sobre las recientes declaraciones del líder nacional de la CATEM, Pedro Haces, quien acusó a los gobernadores de Coahuila y Durango de hacer campaña negra en su contra por el tema de las extorsiones, Manolo Jiménez consideró que sólo busca desviar la atención y convertir el tema de seguridad en uno político partidista, lo cual es una “gran irresponsabilidad”.

Tras el desplegado que firmaron 19 organismos empresariales de la región que agrupan a productores y comerciantes, el dirigente señaló además que ambos son los únicos gobernadores priistas que quedan en el país, lo que de algún modo también respaldó el senador morenista Ricardo Monreal, quien consideró que hay una disputa entre los dos mandatarios a la agrupación “porque el PRI favoreció mucho a una organización obrera y la llegada de otra organización siempre genera desencuentros”.

Al respecto, el gobernador de Coahuila indicó que antes de hablar, tendrían que venir a conocer el fondo de las cosas y de viva voz escuchar a quienes se han visto afectados.

“Mi recomendación sería que antes de hablar, antes de dar un posicionamiento a una opinión pública, es importante conocer el fondo de las cosas, porque pasa en todos los ámbitos, a veces los colaboradores te plantean una situación que no es correcta y lo hacen para autocubrirse, pero si la dirigencia nacional viene a platicar con los comerciantes y empresarios se darán cuenta de que lo que están defendiendo no es lo correcto”, declaró.

Jiménez Salinas recalcó que la postura de su gobierno no es político partidista, sino que está centrada en seguir blindando Coahuila, relacionada con la seguridad y estabilidad laboral.

“Aquí estamos de acuerdo en que haya piso parejo en el terreno laboral, siempre y cuando no se lleven a cabo malas prácticas de amenazas y extorsiones para conquistar luchas sindicales, siento que si se dan una vuelta para escuchar de viva voz a los comerciantes y sus conocidos que no están dentro de CATEM, se darán cuenta que la película que plantean estas organizaciones que denunciaron la semana pasada es muy cierta”.

Por otra parte, el mandatario recalcó que hay diferencias en el modo de operación de la CATEM de La Laguna de Durango con la de Coahuila, al señalar que en esta entidad pudieran formar parte de alguna empresa, pero que no se les permitirá incurrir en las prácticas que se dan en el vecino estado y que los empresarios han denunciado de forma insistente.

“Hablando abiertamente, a mí lo que más me importa la seguridad de nuestro estado y si le preguntan a la ciudadanía, el 99 por ciento está de acuerdo con esta postura que estamos tomando, en momentos complicados hay que tomar posturas, hacer acciones y plantarse firmemente con mucha voluntad para poder enfrentar a quien le quiere hacer daño al estado”, recalcó.