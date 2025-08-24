Señalan disputa entre CATEM regional y gobernadores de Coahuila y Durango; les llaman a investigar extorsiones

La cuestión de las extorsiones en La Laguna de Durango volvió a ser tema de la conferencia de prensa de Ricardo Monreal, donde el legislador morenista fue preguntado, siguiendo como ocurrió con la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un periodista señaló el desplegado que hicieron empresarios laguneros, denunciando actos de extorsión y agresiones por parte del crimen organizado, "coludidos con el crimen organizado".

Monreal manifestó "Tener siempre respeto por la ley" y declaró coincidir con Sheinbaum sobre "si hay pruebas, qué las presenten y nosotros vamos a actuar' o 'que la autoridad actúe', dijo ella, y yo no voy a proteger a nadie". El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados declaró que esto le resultó "muy contundente", aparte de coincidir con la mandataria.

Acotó que subyace en el fondo una disputa entre la CATEM regional con los dos gobernadores del PRI, "Normalmente el PRI favoreció mucho a una organización obrera y la llegada de otra organización obrera genera siempre desencuentros".

Monreal apuntó que "En todo caso, las Fiscalías dependen casi de ellos y creo que deben de actuar los gobernadores; las organizaciones empresariales tienen que presentar su denuncia en la Fiscalía, que depende de los gobernadores; aunque constitucionalmente son autónomas, pero dependen de los gobernadores y actuar de inmediato".

"Quienes tengan responsabilidad de los líderes regionales deben pagar, no hay excepción en la aplicación de la ley", afirmó.

Llamó a "separar" lo que pasa en la región y manifestó que espera "que rápido se aclare".

El morenista reiteró que los gobernadores (Esteban Villegas de Durango y Manolo Jiménez de Coahuila) deberían empezar por la investigación y detener o procesar a los responsables "Sean quienes sean".

Ricardo Monreal declaró que no ha tocado el tema con su amigo, el también diputado federal morenista y dirigente sindical de la CATEM, Pedro Haces, planteó que de preguntársele él diría lo mismo que la presidenta "Si hay responsabilidades que se deslinde, y quien tengan que pagar, pague por actos ilícitos, irregulares o violatorias de la ley".

Afirmó que lo mejor para todos "es vivir en un estado de Derecho".