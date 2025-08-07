Cuestionan a Monreal sobre presuntas extorsiones de la CATEM en Durango

El diputado morenista Ricardo Monreal evitó pronunciarse sobre las protestas que productores y transportistas han realizado en Durango contra el sindicato CATEM, al que acusan de ser "los máximos extorsionadores del estado".

Monreal, amigo de Pedro Haces quien es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), expresó desconocer las demandas ciudadanas.

"No tengo opinión, no conozco el asunto, no me aventuro nunca a emitir una opinión que no conozco y en todo caso si hay elementos deberían acudir a las instancias jurídicas".

Durante la conferencia de prensa Legislativa del Pueblo, el periodista cuestionó a Monreal alertando que los líderes comerciantes amenazan con cerrar calles, avenidas y carreteras en el estado ante la gravedad de la situación.

Pedro Haces, uno de los contrastes de la 4T

Como se ha reportado, Pedro Haces ha sido de las figuras que más han marcado los contrastes entre la austeridad, humildad y justa medianía pregonada por el expresidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum con su estilo de vida.

Apenas en julio pasado, Haces celebró su cumpleaños en un exclusivo club privado del Hotel St. Regis, acompañado de otros legisladores, donde los platillos llegan a costar casi 10 mil pesos.

A su vez, su nombre se encuentra entre los diputados y senadores que en menos de un año realizaron viajes internacionales; como fue su gira a Ginebra donde recibieron viáticos por más de 380 pesos para un estancia de 11 días, cuando la asamblea a la que acudirían duraba cuatro.

En mayo pasado, Pedro Haces fue señalado por morenistas de operar para Monreal y Adán Augusto a fin de controlar el sentido del voto de los legisladores.

Haces presuntamente llegó a decir “En mi sindicato por menos te meteríamos un plomazo” a una diputada antes de la votación en el Congreso sobre si la Sección Instructora debía revisar el proceso de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Este terminó por fracasar y el proceso en su contra no ha podido proseguir.

Además, como líder sindical, Pedro Haces ha sido señalado por robo, extorsión y corrupción en la obtención de contratos públicos a fin de financiar una vida de lujos, como lo es su rancho al sur de la Ciudad de México.