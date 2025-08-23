Nacional AYOTZINAPA Claudia Sheinbaum Tráfico de armas Embajadas Elecciones Judiciales

Extorsiones

Acusan a la CATEM de extorsiones y abusos en al menos seis estados del país

De La Laguna a Oaxaca, Veracruz y Querétaro, empresarios y trabajadores señalan al sindicato por desapariciones, cobros indebidos y nexos con el crimen organizado; Sheinbaum afirma que toda querella deberá atenderse en la Fiscalía

Empresarios y trabajadores de distintos estados han señalado a la CATEM por presuntas extorsiones, cobros irregulares y actos de violencia; la organización sindical enfrenta denuncias en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y La Laguna de Durango. (ARCHIVO)

Empresarios y trabajadores de distintos estados han señalado a la CATEM por presuntas extorsiones, cobros irregulares y actos de violencia; la organización sindical enfrenta denuncias en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y La Laguna de Durango. (ARCHIVO)

AGENCIA

Las acusaciones contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no se limitan a La Laguna, donde empresarios de Coahuila y Durango la han señalado por presunta extorsión. La organización sindical también arrastra procesos y denuncias en otras entidades como Oaxaca, Veracruz y Querétaro.

En la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto. Respondió que, si existen querellas ante la Fiscalía, estas deben ser atendidas. “Donde hay denuncia se atiende, y debe haber una denuncia ante la Fiscalía. Si hay un asunto de extorsión que las personas tienen temor de denunciarlo en la Fiscalía, para eso se abrió la línea telefónica y a partir de ahí, de lo que se denuncia, pues se hacen las investigaciones”, expresó.

En Oaxaca, apenas en julio pasado, la Fiscalía local informó que investigaba a líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, por la desaparición de cuatro comerciantes del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos a vender varilla de acero.

En Veracruz, la organización enfrenta señalamientos de secuestro y extorsión. En mayo de 2025, un empresario chatarrero de Las Choapas acusó formalmente a Juan Bautista, dirigente municipal de la CATEM, y a su colaborador Pedro Olmos, de haberlo privado de la libertad y exigirle 50 mil pesos como “cuota”.

En Querétaro, durante el mismo mes de julio, la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) Bajío y un grupo de empleados de Kimtech denunciaron a Erick Osornio, líder estatal de la CATEM, por el cobro indebido de cuotas sindicales a más de 200 empleados. El monto acumulado ascendía a 576 mil pesos en un periodo de año y medio.


La organización también ha sido blanco de fuertes críticas en la Región Lagunera, donde cámaras empresariales la acusaron de extorsión, agresiones y presuntos vínculos con el crimen organizado. Según señalaron en un desplegado, presentaron denuncias ante la Fiscalía estatal y el Mando Único, sin obtener respuesta.


Aunque no existen registros de denuncias formales, en otras entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tamaulipas también se han documentado quejas de empresarios y trabajadores por amenazas, cobro de cuotas y presión para afiliarse de manera forzada a la CATEM.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Extorsiones CATEM

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Empresarios y trabajadores de distintos estados han señalado a la CATEM por presuntas extorsiones, cobros irregulares y actos de violencia; la organización sindical enfrenta denuncias en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y La Laguna de Durango. (ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408669

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx