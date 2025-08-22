'Donde hay denuncia se atiende', responde Sheinbaum sobre extorsiones en La Laguna por CATEM

Este viernes, las demandas de los productores y transportistas laguneros frente a las extorsiones llegaron a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum fue cuestionada sobre las denuncias de extorsiones por la CATEM, a lo que en voz baja dijo "Se está atendiendo". Continuando con su mensaje, ya con claridad afirmó "Donde hay denuncia se atiende".

Se le cuestionó sobre la intervención de las autoridades locales , reiterando que "Independientemente de quién sea, cómo sea, se tiene que hacer la investigación y llevar la carpeta de investigación si se encuentran las pruebas a una acción de la autoridad a partir de la definición de un juez, se tiene que cumplir la ley".

Se le señaló que los productores no se han sentido escuchados por la autoridad local, a lo que Sheinbaum respondió "Ah, cómo no, se les ha recibido local, estatal, federal, aquí, Omar (García Harfuch) los recibe a cada rato".

La reportera presionó a la presidenta sobre si tenía conocimiento de que la CATEM opera un "cobro de piso" disfrazado de cuotas, a lo que Sheinbaum contestó nuevamente "Donde hay denuncia se atiende".

(ARCHIVO)

La presidenta planteó que si hay un asunto de extorsión, que las personas tienen temor de denunciarlo en una Fiscalía, es por eso que se abrió la línea telefónica (089) y a partir de ahí se hacen las investigaciones.

Siguiendo con las preguntas, Sheinbaum fue señalada que la CATEM es dirigida por un diputado federal de Morena (Pedro Haces) a lo que la presidenta afirmó que se investigará.

R: ¿En este caso no importaría el hecho de que el líder de la CATEM sea diputado federal de Morena?

S: Primero hay que investigar, que realmente lo que se dice es cierto y una vez que se investiga, se ve si hay un delito, tiene que atenderse, aquí no protegemos a nadie, si hay delito, hay delito.