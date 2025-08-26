Arranca construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón

Esta mañana se dio el arranque oficial de la construcción del Sistema Vial Abastos-independencia por parte del gobernador, Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, una obra que representará una inversión por 365 millones de pesos de aportaciones del Impuesto Sobre Nóminas y hasta 30 millones más de obras complementarias por parte del Municipio.

Con ello, se da comienzo a las excavaciones para construir el paso inferior vehicular, después de que en mayo pasado iniciaron las obras de reubicación de líneas subterráneas en el tramo de la calle Puerto Príncipe hasta la calzada Abastos.

Esta obra constará de un paso inferior de cuatro carriles, mejoramiento de condiciones geométricas del crucero a nivel, dos carriles laterales por sentido, semaforización, alumbrado y obras inducidas.

Interrumpe ciudadana protocolo

La ciudadana Araceli López interrumpió la ceremonia de arranque de obras del Abastos-Independencia, con un megáfono acusó a las autoridades de ecocidio y asegura que van a talar unos cien árboles, aunque se ha dicho que estos serán trasplantados.

En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez resaltó la importancia de la obra y reconoció que siempre habrá inconformidades que hay que escuchar.

Habló de la importancia de la seguridad y de las condiciones que permiten a los jóvenes salir por las noches, “aquí la gente puede andar de Saltillo a Torreón, a Piedras Negras… y eso siempre lo voy a defender a capa y espada".

Resalta alcalde beneficio para la ciudad con obra

El alcalde resaltó que las molestias por estas obras son temporales, pero el beneficio será en el largo plazo en función del crecimiento de la ciudad y las necesidades de movilidad que son cada vez mayores.

Durante su intervención, Román Alberto Cepeda resaltó la coordinación con el gobierno de Manolo Jiménez, que se refleja en obras de gran inversión como este sistema vial.

En su explicación técnica, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara dijo que el paso inferior generará flujo continuo para agilizar la circulación, junto con los dos carriles laterales por cada sentido en el bulevar Independencia, agilizando vialidad hacia la calzada Abastos y el bulevar El Tajito.

Mencionó la importancia del sistema vial en función de los volúmenes de materiales que se emplearán en el proceso constructivo, como el concreto, acero reforzado y demás.

Indicó también que los trabajos inducidos llevan un avance del 80 por ciento y que este día se iniciarán las excavaciones para el desnivel.