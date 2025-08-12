¿Quiénes han presentado más iniciativas, los diputados federales o los senadores de Coahuila y Durango?

En semanas recientes, los legisladores federales de Morena han sido exhibidos gozando de lujos que la mayoría de la población en México no podría costear, cuando su discurso desde el expresidente López Obrador se había centrado en la llamada justa medianía o austeridad republicana.

Sin embargo, como medios nacionales han documentado, el Congreso en conjunto aunque controlado en su mayoría por Morena y aliados regresó a sus privilegios y gastos innecesarios desde 2019 , durando sólo un año el discurso.

A partir de malos ejemplos como el del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, expuesto por sus lujos; se ha renovado un interés sobre el desempeño de los legisladores de todas las bancadas, especialmente luego de informarse que Gutiérrez Luna sólo ha presentado seis iniciativas en un año desde que inició la presente Legislatura a finales de agosto del 2024.

Además, como presidente de la Cámara Baja, el morenista cuenta con 41 asesores los cuales cobra en conjunto 1 millón 800 mil pesos al mes. Siendo el salario más alto el del Secretario (a) Técnico (a) que recibe una remuneración mensual de 163 mil 710 pesos y el más bajo el de Oficial Administrativo Especializado quien gana 11 mil 948.

Cabe señalar que un senador gana 131 mil 700 pesos al mes y un diputado federal recibe una dieta mensual de 79 mil pesos.

Para conocer el desempeño local debe saberse que Coahuila tiene 12 diputados federales, tres de Morena, tres del PAN, tres del PRI, dos del PT y uno del Partido Verde; mientras Durango tiene 10 legisladores, cuatro de Morena, dos del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y otro del Partido Verde. A su vez, ambos estados tienen tres senadores, cada uno.

A partir de la información pública disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL), se ha podido documentar que:

Los 12 diputados de Coahuila (sumando todas las fuerzas políticas) han presentado 115 iniciativas, aunque la bancada del PRI concentra el 60 % de ese trabajo.

Entre todos los diputados de Durango tienen apenas 27 iniciativas presentadas y de ellas el 51 % ha sido presentado por la legisladora de Morena, Marina Vitela.

Los tres senadores de Durango han presentado más iniciativas que todas las de los diputados federales de su estado; aunque como sucede en la Cámara Baja, la panista Campuzano González concentra el 66.6 % de todas las iniciativas.

Es de destacar que la senadora de Morena, Váldez Martínez, pese a ser la que tiene menos iniciativas presentadas entre los de Durango aún así supera en producción a siete diputados federales, tres de ellos de su partido.

Finalmente, los senadores de Coahuila suman sólo ocho iniciativas, de las cuales el 75 % han sido presentados por la única legisladora; mientras uno no ha presentado ninguna.

Los diputados federales por Coahuila son:

Morena

- Cintia Cuevas Sánchez

- Francisco Javier Borrego Adame

-Antonio Lorenzo Castro Villarreal

PAN

- José Guillermo Anaya Llamas

- Theodoros Kalionchiz De la Fuente

- Marcelo de Jesús Torres Cofiño

PRI

- Yerico Abramo Masso

- Verónica Martínez García

- Rubén Ignacio Moreira Valdez

PT

- Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja

- Brígido Ramiro Moreno Hernández

PVEM

- Hilda Magdalena Licerio Valdés

Los de Durango son:

Morena

- Alejandra Del Valle Ramírez

- Martha Olivia García Vidaña

- Manuel de Jesús Espino Barrientos

- Alma Marina Vitela Rodríguez

PAN

- Silvia Patricia Jiménez Delgado

- Verónica Pérez Herrera

PRI

- Juan Moreno de Haro

- Arturo Yáñez Cuéllar

MC

- Patricia Flores Elizondo

PVEM

- Gerardo Villarreal Solís

Durango tiene como representantes en el Senado a Lilia Margarita Váldez Martínez, por Morena; a Alejandro González Yáñez, por el PT; y a Gina Gerardina Campuzano González por el PAN.

Y Coahuila a Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena; Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, también de Morena; y al exgobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís.