Durango

Diputados

¿Cuáles diputados federales de Durango no han presentado ni una iniciativa y cómo se comparan con los de Coahuila?

Las iniciativas de los legisladores de Durango no han pasado de comisiones

¿Cuáles diputados federales de Durango no han presentado ni una iniciativa y cómo se comparan con los de Coahuila?

¿Cuáles diputados federales de Durango no han presentado ni una iniciativa y cómo se comparan con los de Coahuila?

GENARO CERVANTES

Los diputados federales de Durango han tenido un desempeño muy lento en su primer año Legislativo, considerando que son 10, dos menos que en Coahuila, pero estos en conjunto los superan por cuatro el número de iniciativas que han presentado. Mientras los de Durango sólo reúnen 27, los de Coahuila llevan 115.

A su vez, mientras tres diputados de Coahuila de la bancada del PRI representan el 60 % de las iniciativas presentadas, en Durango una sola legisladora ha presentado el 51 % de todas las iniciativas que llevan a la fecha los de Durango. 

Como se informó previamente, los diputados federales actuales tomaron protesta a finales de agosto de 2024 y reciben una dieta neta mensual de 79 mil pesos y un aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta, proporcional a los días en que estuvieron en funciones. 

Durango tiene 10 legisladores, cuatro de Morena, dos del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y otro del Partido Verde. 



A continuación se presentan los diputados federales de la LXVI Legislatura, ordenados según el partido que tenga de mayor a menor número de legisladores:


Morena 


- Alejandra Del Valle Ramírez: Ha presentado sólo dos iniciativas el pasado 1 y el 30 de abril desde asumir funciones en agosto de 2024, las cuales siguen pendientes en comisiones. 


- Martha Olivia García Vidaña: Su perfil legislativo no cuenta con el apartado de iniciativas lo que supone que no ha presentado ninguna desde que llegó a la Cámara Baja.


En el pleno sólo ha intervenido una vez el 12 de noviembre del 2024 al abordar reformas constitucionales en materia de Medio Ambiente. 


()
()


- Manuel de Jesús Espino Barrientos: Ha presentado dos iniciativas una en enero y otra en abril, las cuales siguen pendientes en comisiones. 


- Alma Marina Vitela Rodríguez: Ha presentado 14 iniciativas, de las cuales 12 siguen en comisiones y dos fueron retiradas


PAN


- Silvia Patricia Jiménez Delgado: Su perfil legislativo tampoco muestra el apartado de iniciativas, por lo que no ha presentado ninguna. 


Cuenta con 14 intervenciones en el pleno, abordado desde la reforma judicial, seguridad nacional, derechos de las comunidades indígenas, Hacienda y transparencia. 




- Verónica Pérez Herrera: Su perfil tampoco tiene el apartado de iniciativas, pese a que como sus demás compañeros inició funciones desde agosto de 2024.


Ha tenido 19 intervenciones en el pleno en temas de Hacienda, derechos humanos, Poder Judicial y la reforma energética. 




PRI


- Juan Moreno de Haro: Ha presentado sólo una iniciativa en enero pasado y se encuentra pendiente en comisiones.


- Arturo Yáñez Cuéllar: Ha presentado cuatro iniciativas, todas en octubre pasado y siguen pendientes en comisiones. 


MC


- Patricia Flores Elizondo: Ha presentado sólo una iniciativa apenas el pasado mes de abril, la cual sigue pendiente en comisiones. Esto pese a que asumió funciones desde agosto de 2024.


PVEM


- Gerardo Villarreal Solís: Ha presentado tres iniciativas una en febrero de 2025 y dos en julio que siguen pendientes en comisiones.


¿Cómo se comparan los diputados federales de Durango con los de Coahuila?


En total, los 10 diputados federales de Durango han presentado apenas 27 iniciativas desde agosto de 2024; mientras que sus pares de Coahuila, en conjunto llevan 115, superando por cuatro veces a los del estado vecino. 


Cabe señalar que en Durango hay tres diputadas federales, las dos del PAN y una de Morena que no han presentado una sola iniciativa. Hay dos que han presentado una; y dos también con sólo dos. 


Además, los legisladores de Coahuila por el PAN son más productivos, incluso sin tener un alto número de iniciativas por el hecho de que las diputadas de Durango no han presentado ninguna


La diputada que más ha presentado iniciativas es Marina Vitela de Morena, pero comparada con el que tiene más iniciativas en Coahuila no alcanza ni la mitad, ya que Abramo Masso tiene 31 a la fecha, contando las retiradas. 


A su vez, ninguna iniciativa de los legisladores de Durango ha pasado de comisiones a diferencia de una del diputado Brígido Moreno de Coahuila por el PT, que sí pasó pero tiene estatus de pendiente.


Como señalamiento aparte está que el criticado presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, que ha presentado sólo seis iniciativas en el año supera en producción a nueve de los 10 diputados federales de Durango


Para consultar las iniciativas de cada legislador se puede ingresar al sitio, donde se ingresa el nombre y apellido:


https://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Legislador/busquedaNombre


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Durango

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Diputados Cámara de Diputados

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cuáles diputados federales de Durango no han presentado ni una iniciativa y cómo se comparan con los de Coahuila?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405612

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx