¿Cuáles diputados federales de Durango no han presentado ni una iniciativa y cómo se comparan con los de Coahuila?

Los diputados federales de Durango han tenido un desempeño muy lento en su primer año Legislativo, considerando que son 10, dos menos que en Coahuila, pero estos en conjunto los superan por cuatro el número de iniciativas que han presentado. Mientras los de Durango sólo reúnen 27, los de Coahuila llevan 115.

A su vez, mientras tres diputados de Coahuila de la bancada del PRI representan el 60 % de las iniciativas presentadas, en Durango una sola legisladora ha presentado el 51 % de todas las iniciativas que llevan a la fecha los de Durango.

Como se informó previamente, los diputados federales actuales tomaron protesta a finales de agosto de 2024 y reciben una dieta neta mensual de 79 mil pesos y un aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta, proporcional a los días en que estuvieron en funciones.

Durango tiene 10 legisladores, cuatro de Morena, dos del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y otro del Partido Verde.

A continuación se presentan los diputados federales de la LXVI Legislatura, ordenados según el partido que tenga de mayor a menor número de legisladores:

Morena

- Alejandra Del Valle Ramírez: Ha presentado sólo dos iniciativas el pasado 1 y el 30 de abril desde asumir funciones en agosto de 2024, las cuales siguen pendientes en comisiones.

- Martha Olivia García Vidaña: Su perfil legislativo no cuenta con el apartado de iniciativas lo que supone que no ha presentado ninguna desde que llegó a la Cámara Baja.

En el pleno sólo ha intervenido una vez el 12 de noviembre del 2024 al abordar reformas constitucionales en materia de Medio Ambiente.

()

- Manuel de Jesús Espino Barrientos: Ha presentado dos iniciativas una en enero y otra en abril, las cuales siguen pendientes en comisiones.

- Alma Marina Vitela Rodríguez: Ha presentado 14 iniciativas, de las cuales 12 siguen en comisiones y dos fueron retiradas

PAN

- Silvia Patricia Jiménez Delgado: Su perfil legislativo tampoco muestra el apartado de iniciativas, por lo que no ha presentado ninguna.

Cuenta con 14 intervenciones en el pleno, abordado desde la reforma judicial, seguridad nacional, derechos de las comunidades indígenas, Hacienda y transparencia.

- Verónica Pérez Herrera: Su perfil tampoco tiene el apartado de iniciativas, pese a que como sus demás compañeros inició funciones desde agosto de 2024.

Ha tenido 19 intervenciones en el pleno en temas de Hacienda, derechos humanos, Poder Judicial y la reforma energética.

PRI

- Juan Moreno de Haro: Ha presentado sólo una iniciativa en enero pasado y se encuentra pendiente en comisiones.

- Arturo Yáñez Cuéllar: Ha presentado cuatro iniciativas, todas en octubre pasado y siguen pendientes en comisiones.

MC

- Patricia Flores Elizondo: Ha presentado sólo una iniciativa apenas el pasado mes de abril, la cual sigue pendiente en comisiones. Esto pese a que asumió funciones desde agosto de 2024.

PVEM

- Gerardo Villarreal Solís: Ha presentado tres iniciativas una en febrero de 2025 y dos en julio que siguen pendientes en comisiones.

¿Cómo se comparan los diputados federales de Durango con los de Coahuila?

En total, los 10 diputados federales de Durango han presentado apenas 27 iniciativas desde agosto de 2024; mientras que sus pares de Coahuila, en conjunto llevan 115, superando por cuatro veces a los del estado vecino.

Cabe señalar que en Durango hay tres diputadas federales, las dos del PAN y una de Morena que no han presentado una sola iniciativa. Hay dos que han presentado una; y dos también con sólo dos.

Además, los legisladores de Coahuila por el PAN son más productivos, incluso sin tener un alto número de iniciativas por el hecho de que las diputadas de Durango no han presentado ninguna.

La diputada que más ha presentado iniciativas es Marina Vitela de Morena, pero comparada con el que tiene más iniciativas en Coahuila no alcanza ni la mitad, ya que Abramo Masso tiene 31 a la fecha, contando las retiradas.

A su vez, ninguna iniciativa de los legisladores de Durango ha pasado de comisiones a diferencia de una del diputado Brígido Moreno de Coahuila por el PT, que sí pasó pero tiene estatus de pendiente.

Como señalamiento aparte está que el criticado presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, que ha presentado sólo seis iniciativas en el año supera en producción a nueve de los 10 diputados federales de Durango .

Para consultar las iniciativas de cada legislador se puede ingresar al sitio, donde se ingresa el nombre y apellido:

https://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Legislador/busquedaNombre