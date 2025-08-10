Coahuila Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova

¿Cuántas iniciativas han presentado los diputados federales de Coahuila y quién tiene más?

Una iniciativa pendiente es la de otorgar días de permiso a los trabajadores en caso del fallecimiento de un familiar

Entre los recientes señalamientos al presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se encuentra que en un sólo año legislativo ha presentado seis iniciativas, sumándose a otras 12. 

Entonces, ¿Cómo se encuentra los legisladores que representan a Coahuila? Considerando que son 12 diputados federales, tres de Morena, tres del PAN, tres del PRI, dos del PT y uno del Partido Verde, los cuales reciben una dieta neta mensual de 79 mil pesos y un aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta, proporcional a los días en que estuvieron en funciones. 

A continuación se presentan los diputados federales de la LXVI Legislatura, ordenados según el partido que tenga de mayor a menor número de legisladores:


Morena


- Francisco Javier Borrego Adame: Ha presentado ocho iniciativas, las cuales siguen pendientes en comisiones.  


- Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Ha presentado cuatro iniciativas, siguen pendientes en comisiones. 


- Cintia Cuevas Sánchez: Ha presentado una iniciativa, pendiente en comisiones


PAN


- José Guillermo Anaya Llamas: Ha presentado nueve iniciativas, las cuales siguen pendientes en comisiones


-  Theodoros Kalionchiz De la Fuente: Ha presentado una iniciativa, pendiente en comisiones 


- Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Ha presentado ocho iniciativas, todas pendientes en comisiones


PRI


- Yerico Abramo Masso: Ha presentado 31 iniciativas, de las cuales 29 están pendientes en comisiones y dos fueron retiradas. 


- Verónica Martínez García: Ha presentado 17 iniciativas, de las cuales 15 están pendientes en comisiones y dos fueron retiradas. 


- Rubén Ignacio Moreira Valdez: Ha presentado 21 iniciativas, de las cuales 20 siguen pendientes en comisiones y una fue retirada


PT


- Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Ha presentado 13 iniciativas, las cuales siguen pendientes en comisiones


- Brígido Ramiro Moreno Hernández: Ha presentado cuatro iniciativas, tres están pendientes en comisiones y una tiene estatus de pendiente al haber pasado las comisiones.


Está última propone hacer obligatorio a los empleadores el otorgar permiso de cinco días laborables con goce de sueldo a los trabajadores en caso de fallecimiento de un familiar de primer y segundo grado de consanguinidad y en primer grado de afinidad, cualquiera que sea la modalidad de contratación o vínculo laboral. 


PVEM


- Hilda Magdalena Licerio Valdés: Ha presentado cuatro iniciativas, las cuales siguen pendientes en comisiones.


¿Cómo van los legisladores de Coahuila?


De los datos anteriores puede determinarse que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha presentado más iniciativas que cinco legisladores de Coahuila, aunque sólo cuatro de los que representan a Coahuila han presentado más de 10 y de estos solo uno ha presentado más de 20 y otro más de 30. 


Sin embargo, sólo una iniciativa de las 115 que en total han presentado los diputados federales de Coahuila de todas las bancadas ha pasado las comisiones. 


El priista Yerico Abramo Masso es quien ha presentado más iniciativas desde que tomaron protesta el pasado 29 de agosto de 2024. 


               
               


               

               
               

               
               
               
