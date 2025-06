¿Qué nos dicen las etiquetas?

El etiquetado de los productos comestibles es una acción de las autoridades de salud mexicanas para informar sobre el contenido de ciertos componentes de los alimentos. Desde el principio, su intención es dar claridad para que se tome una decisión a conciencia, más allá de lo que las marcas digan.

Sergio Anastacio Garza Quiroz, máster en nutrición deportiva y divulgador de las ciencias de la nutrición en el Instagram @nutriciondeportivasergiog, da algunos puntos clave para conocer mejor la manera de leer los empaques de los productos.

Beneficios de los sellos

Discutidos en su momento, el especialista considera que los sellos tienen la virtud de dar “una advertencia de la presencia de un exceso de macronutriente o nutriente”. Explica:

“Esto nos da una advertencia de las implicaciones de dicho nutriente en su consumo. Es importante hacer notar que consumir ese producto, en un solo momento, no hará daño. Por ejemplo, si hoy consumes un jugo con sellos, por esa única ocasión no te hará subir de peso ni te hará diabético, pero hacerlo de manera frecuente sí puede tener consecuencias, sobre todo si se suma a la inactividad física, el consumo mayor de otros productos o que tu alimentación no sea la más adecuada o saludable, acorde a los niveles de energía que se necesitan”, dice.

Esta transparencia, agrega, permite dejar de lado la publicidad, que llegaba a decir que ciertos alimentos, como el cereal, era saludable, cuando tenía más azúcares de los que se debían consumir.

Sobre las leyendas de los sellos, García Quiroz abunda sobre su significado y los efectos que pueden tener en el organismo.

Azúcares

“Los alimentos como frutas, verduras, cereales, legumbres, lácteos y más contienen azúcar, y en su composición natural contienen carbohidratos. Estos son azúcar. Pueden ser moléculas de fructuosa, glucosa, almidón, entre otros.

“Aquí es importante entender que en los productos procesados, la industria agrega más azúcares u en distintos tipos. Pueden ser dextrosa, jarabe de glucosa, oligofructosa, jarabe de maíz, maltodextrina, entre otros. Estos se agregan para dar más sabor, textura o alargar la vida útil de los productos. Por eso es muy importante de leer las etiquetas. Porque tiene la advertencia, y es cuando vemos los ingredientes que nos damos cuenta que esto se debe a que viene en varias presentaciones.

“Hay que entender que los carbohidratos no son malos para el organismo. Son un macronutriente, necesario para llevar energía a las células, para su correcto funcionamiento y que se hagan los procesos naturales a lo largo del día. Pero hay que tomar en cuenta que en exceso nos puede ocasionar muchos problemas en la salud, como obesidad, que es el cúmulo de grasa corporal, porque los azúcares provocan guardarlos en el hígado y en los músculos. También diabetes, problemas renales, problemas en la visión, porque nos daña todo. En los niños puede provocar hiperactividad y deseosos de estar consumiendo más. Además trae caries”.

Grasas saturadas

“Son ácidos grasos que en su estructura química no presentan un doble enlace. Por eso se saturan rápidamente y eso provoca problemas en el organismo. Los podemos ver en los productos de origen animal y en algunos aceites.

“El riesgo es que pueden elevar, cuando se consume mucho, los niveles de colesterol LDL, llamado comúnmente colesterol malo. Se llama lipoproteinas de baja densidad. El riesgo es que es de baja intensidad, se puede quedar pegado en las arterias, por lo que las presión disminuye, por lo que hay un mayor riesgo cardiovascular. La recomendación es que sean menos del 10 por ciento de las calorías diarias”.

Grasas trans

“Son ácidos grasos insaturados. Son formados cuando los aceites vegetales se hidrogenan parcialmente para convertirse en sólidos. Esto quiere decir que cuando calentamos o sobrecalentamos el aceite que llega a un punto, tienen un cambio en su estructura química, y eso se convierte en un problema.

“Esto nos puede elevar el colesterol malo. La recomendación es que sea menos del uno por ciento de la ingesta total diaria. Los riesgos son problemas de obesidad y cardiovasculares”.

Sodio

“Es un mineral que se encuentra en carnes y algunas frutas, entre otros alimentos, y es esencial para el organismo. También se agrega a ciertos productos procesados, como los panes, las carnes refrigeradas, enlatados, entre otros. Igualmente se encuentra en la sal de mesa. Ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, regula la presión arterial, participan procesos de contracción muscular.

“Su exceso nos puede llevar a la hipertensión. Está asociado, aunque no es el causante principal, con problemas cardíacos y de retención de líquidos. La recomendación es no superar los 2.4 gramos de sodio (no de sal) al día”.

Calorías

“Es una unidad que aporta una cantidad de energía al cuerpo. La definición es el nivel de energía que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado, de a 14.5 a 15.5 grados centígrados. Se encuentra en todos los alimentos, a excepción del agua.

“Algo a tomar en cuenta es el tamaño, pues los productos procesados pueden ser pequeños y contener más calorías que uno natural. Eso nos lleva a menor saciedad.

“El riesgo o el problema no son las calorías, sino su abuso y su procedencia. Se puede tener una mayor ingesta de calorías si, por ejemplo,se entrena, se requiere más. Si se es sedentaria, se requieren menos. Depende del entorno. Además, hay alimentos nos pueden dar otras cosas, como fibras, que los vuelve más valiosos de consumir”.

El exceso de calorías, dice el entrevistado, puede llevar al sobrepeso y a los problemas asociados con este estado de forma.

¿Qué más tomar en cuenta?

El especialista remarca que, en ocasiones, algunas empresas buscan dificultar la lectura a los consumidores, por lo que hay veces en que están en zonas del empaque que no son sencillas de acceder. A esto se suma, que algunas veces no se pone que se habla del paquete completo, sino de porciones, lo que puede provocar confusiones de los aportes calóricos.

“Siempre recomiendo leer los ingredientes. Nos podemos apoyar de las herramientas de búsqueda que tienen los celulares, para conocer de qué se trata cada uno, ver si nos conviene y tomar las mejores decisiones en la alimentación”, dice.