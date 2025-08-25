¿Qué becas pueden solicitar los alumnos de educación primaria?

El próximo 1 de septiembre regresarán a clases millones de estudiantes de nivel primaria en el país para el ciclo escolar 2025-2026.

Los apoyos suelen tener el objetivo de facilitar la economía de las familias y mejorar su vida -tanto personal como educativa- de los alumnos, así como de incentivar el alto rendimiento académico en los estudiantes.

Con la llegada de un nuevo ciclo escolar se presentan diversas oportunidades que pueden marcar la diferencia en la vida de niñas y niños de nivel básico y en su desarrollo académico.

¿Qué becas se puede solicitar para un estudiante de primaria?

Para las y los alumnos de primaria es posible solicitar la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". Se trata de un programa del Gobierno de México que tiene la finalidad de apoyar a las familias con niñas, niños y/o adolescentes que estén inscritos en algún nivel de preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas del país.

Su objetivo es que ningún estudiante de educación básica se vea obligado a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

¿Cuánto dinero da la Beca Rita Cetina?

Esta beca proporciona un apoyo económico de manera bimestral, el cual otorga:

$1900 pesos mexicanos a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública.

$700 pesos mexicanos más por cada estudiante adicional inscrito en escuelas públicas de nivel básico.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar esta beca?

Estar inscrita o inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada.

No recibir otra beca con el mismo objetivo otorgada por programas federales.

Residir en una localidad de atención prioritaria.

¿La Beca Rita Cetina es compatible con otros apoyos económicos?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Beca Rita Cetina sí es compatible con aquellas becas que tengan un objetivo distinto, como las becas de excelencia, deportivas, entre otras. También es compatible con becas estatales, locales o privadas.

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

Toma en cuenta que para solicitar la Beca Rita Cetina es necesario contar con los siguientes datos:

De la madre, padre o tutor:

Llave MX

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial

Correo electrónico

Número celular

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses}

Del estudiante a registrar:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Grado y grupo escolar

Una vez que se tenga dicha información continúa con estos pasos: