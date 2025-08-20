¿Qué es la Llave MX y por qué un estudiante la podría necesitar?

A fin de "facilitar el acceso a diversos servicios y agilizar la interacción de la ciudadanía con el gobierno", el Gobierno de México creó una herramienta tecnológica de identidad, se explica su portal oficial, pero ¿qué es?

¿Qué es la Llave MX?

Se trata de un sistema que genera una identidad digital y personal de forma gratuita para que las y los ciudadanos puedan ingresar a diversos portales web de los tres órdenes de gobierno, ya sea para realizar trámites en línea, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.

Con su uso es posible ahorrar tiempo y evitar trámites presenciales; consultar el estado de tus trámites, obtener documentos digitales con validez oficial y acceder a programas a apoyos del Bienestar.

Además, próximamente se añadirá una nueva función llamada 'Expediente digital', en él será posible consultar y reunir diversos documentos de identidad para facilitar tu acceso.

¿Cuándo es necesario que un estudiante la tramite?

Un estudiante necesita la Llave MX para solicitar alguna de las becas que forman parte de los programas del gobierno mexicano, como la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, puesto que aunque los requisitos varían según el programa de becas, se añadió el como requisito indispensable contar con Llave MX para aplicar.

¿Cómo tramitar la Llave MX? Guía paso a paso

Para realizar el procedimiento que no toma más de cinco minutos se requerirá la Clave Única de Registro de Población (CURP), un número de teléfono celular, una dirección de correo electrónico válida y una contraseña que se solicita para ingresar a la plataforma.

Ingresar al portal oficial de Llave MX y elegir la opción 'Crear cuenta'. Rellena el espacio con tu CURP y da clic en 'Continuar'. Si no hay ningún problema con ella, los datos personales se llenarán de forma automática. Escribe tu código postal y selecciona la colonia. Completa los datos que te sean solicitados. Crea la contraseña y guárdala en un lugar seguro. Lee el Aviso de Privacidad, da clic en 'Finalizar', y ¡listo!

En caso de tener dudas con el proceso, llama al teléfono 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI). La línea está disponible a toda hora.

