Torreón IMSS Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex Agua Saludable

LlaveMX

En septiembre abrirá registro para becas con uso obligatorio de Llave MX

En Torreón, padres y tutores deberán crear una identidad digital para inscribir a estudiantes; también avanza el registro de la Pensión Mujeres Bienestar para mayores de 60 años

En septiembre abrirá registro para becas con uso obligatorio de Llave MX

En septiembre abrirá registro para becas con uso obligatorio de Llave MX

GUADALUPE MIRANDA

Será en septiembre cuando se abra el registro para las becas Rita Cetina y Benito Juárez, en las cuales será necesario utilizar la herramienta de identificación digital llamada “Llave MX”. 

Brandon Pérez, enlace de la delegación Bienestar Coahuila en Torreón, explicó que el uso de esta herramienta será obligatorio. Por ello, el padre o tutor deberá registrarse y crear un usuario para poder inscribir a los estudiantes en las becas.

Según información del Gobierno federal, Llave MX es una solución tecnológica que genera una identidad digital personal. Esto permitirá a los ciudadanos acceder a diferentes portales de Internet de los tres niveles de gobierno para realizar trámites en línea, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.

“Esta herramienta incrementa la seguridad, facilita el acceso a servicios y agiliza la interacción de la ciudadanía con el gobierno”, señaló Pérez.

 De acuerdo con la Oficina de Representación del programa Becas Benito Juárez en Coahuila, en septiembre se abrirá el registro para la beca Rita Cetina a nivel primaria, ya que hasta el cierre del ciclo escolar 20242025 solo se había atendido a estudiantes de secundaria de escuelas públicas.


La dinámica será similar a la de años anteriores, pero ahora integrará el uso obligatorio de Llave MX. El registro se realiza completamente en línea, con previa orientación proporcionada mediante asambleas dirigidas a los padres o tutores de los estudiantes.


Respecto a las incorporaciones a la Pensión Mujeres Bienestar, Brandon Pérez hizo un llamado a las mujeres a partir de 60 años que deseen registrarse para que acudan a cualquiera de los dos módulos habilitados para el trámite, preferentemente cuando haya menor afluencia. Explicó que las tarjetas llegarán al mismo tiempo tanto para quienes se inscribieron en la primera semana como para quienes lo hagan al final del proceso.


 “Es importante que vayan bien alimentadas y, si necesitan medicamentos, que los lleven porque las filas pueden ser largas. Les recomiendo que no es necesario acudir los primeros días. Por ejemplo, si se registran el sábado 30, su tarjeta llegará igual. Pueden medir sus tiempos y acudir en cualquier otro momento”, comentó el funcionario federal.


Durante los primeros días de inscripción, según datos de la Dirección Regional de Bienestar, más de 3,500 mujeres de entre 60 y 62 años se registraron en la zona de Torreón, que incluye también a los municipios de Matamoros, Viesca y Parras.


El operativo de inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar concluirá el 30 de agosto y se desarrolla de forma calendarizada, según la primera letra del apellido paterno de las solicitantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: LlaveMX Beca Rita Cetina

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
En septiembre abrirá registro para becas con uso obligatorio de Llave MX


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405197

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx