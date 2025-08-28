Espectáculos Famosos Conciertos La Casa de los Famosos México Entrevistas Taylor Swift

Primera imagen de Ryan Gosling en el rodaje de Star Wars: Starfighter

La producción inicia y se unen al equipo Amy Adams y Aaron Pierre

BETO GOITIA

La saga galáctica volverá a los cines con una nueva entrega titulada Star Wars: Starfighter, el proyecto ya arrancó su rodaje y se reveló la primera imagen de Ryan Gosling como protagonista, marcando así el inicio de una etapa fresca para la franquicia. 

Con una historia completamente original, este filme busca expandir el universo creado por George Lucas más allá de los personajes clásicos.

¿Cuál será el papel de Ryan Gosling en Star Wars?

Ryan Gosling interpretará a un piloto veterano que carga con un pasado doloroso, su misión será proteger a un joven con habilidades especiales, encarnado por Flynn Gray, mientras ambos se enfrentan a la amenaza de fuerzas oscuras que pondrán en riesgo la paz interplanetaria. 

Esta trama marca un giro dentro de la saga, al apostar por un relato independiente que no depende de los Skywalker para conectar con el público.


El elenco de Star Wars: Starfighter


La producción contará con la participación de Amy Adams, quien podría interpretar a la madre del niño, y Aaron Pierre, que dará vida a un comandante rebelde de gran peso en la historia. 


A ellos se suman Mia Goth como una mercenaria enigmática y Matt Smith en el papel de un estratega militar decidido a controlar el futuro del joven protegido por Gosling

El reparto lo completan Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings, quienes aportarán tanto humor como tensión política a la trama.


Una historia original después de Skywalker


Starfighter estará ambientada aproximadamente cinco años después de los eventos de El ascenso de Skywalker

El guion fue escrito por Jonathan Tropper, en colaboración con Shawn Levy, quien también dirige la película. 


Levy, conocido por su trabajo en Stranger Things y Deadpool 3, promete aportar un equilibrio entre emoción, acción y espectáculo visual.


La producción y el estreno de la próxima película de Star Wars


La cinta es producida por Lucasfilm y 21 Laps Entertainment, con Kathleen Kennedy y Shawn Levy al frente, Ryan Gosling también figura como productor ejecutivo, junto a Mary y Josh McLaglen

El rodaje se lleva a cabo en los estudios Pinewood del Reino Unido, además de locaciones en Escocia y Marruecos.


El estreno de Star Wars: Starfighter está programado para el 28 de mayo de 2027, con la promesa de inaugurar una nueva era para la saga galáctica más famosa del cine.


               
               


               

               
               

               
               
               
Star Wars Starfighter Cine Ryan Gosling LucasfIlm

               


