Lágrimas Sad Boyz Tour 2025; ¿Junior H traerá su gira a Torreón?

El cantante anunció su tour ‘México en Lágrimas Sad Boyz 2025’ con 13 fechas confirmadas; sin embargo, entre los fans laguneros persiste la incógnita de si la ciudad será parte de la ruta

EL SIGLO

La expectativa volvió a encenderse entre los seguidores de Junior H en La Laguna tras el anuncio de su gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”, que promete un espectáculo “para toda la familia” y un montaje visual de gran nivel.

El pionero de los corridos tumbados, subgénero que en algunos estados enfrenta restricciones por sus referencias a la violencia, iniciará el recorrido el 9 de noviembre en Tijuana, tras completar 27 presentaciones en Estados Unidos.

En su agenda aparecen ciudades como Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes y León, además de su esperado regreso a la Plaza de Toros México el 29 de noviembre, donde no se presentaba desde hace dos años.

La gira cerrará en el sureste y oriente del país, con fechas en Mérida (4 de diciembre), Veracruz (5 de diciembre) y Puebla (7 de diciembre).

El dilema lagunero


Aunque en el listado oficial de 13 conciertos Torreón no figura, la duda se mantiene entre los fans, quienes esperaban volver a verlo tras dos visitas que resultaron todo un éxito: marzo de 2023 y mayo de 2024, ambas con boletos agotados.


“Se siente bien chingón regresar aquí a Plaza de Toros, un monumento, un lugar muy icónico, muy especial para toda la Ciudad de México, no solo Ciudad de México, sino todo el país”, declaró Junior H al hablar de la parada más importante de su tour este año.




Con más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, el originario de Guanajuato se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas de la nueva música mexicana, colaborando con artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida, Rels B y Myke Towers.


Los boletos estarán disponibles a partir de las 11:00 horas del lunes 2 de septiembre, y aunque la ruta ya está definida, la incógnita sobre si Torreón tendrá una fecha extra mantiene a los fanáticos con la esperanza encendida.


               
               


               

               
               

               
               
               
