Supuesto pago de 9 millones de pesos a Los Aguilar en Acapulco desata polémica

El evento, que inicialmente se planeó para 2023, se realizó en febrero de 2024 tras el paso del huracán Otis

EL SIGLO

La administración de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se encuentra bajo escrutinio luego de que se revelara un presunto pago millonario a la familia Aguilar por una presentación en el Zócalo de la ciudad. Según reportes del periodista Javier Ceriani, difundidos en su canal de YouTube, el Ayuntamiento habría desembolsado más de 9 millones de pesos por el concierto.

El programa, correspondiente al XVII Festival Internacional La Nao Acapulco 2023, originalmente estaba planeado para ese año, pero se pospuso hasta febrero de 2024 debido al impacto del huracán Otis. Ceriani detalló que el contrato fue firmado con la empresa Producciones 2Gente S.A. de C.V., y que los pagos a cada integrante de la familia Aguilar fueron diferenciados: Pepe Aguilar recibió 3 millones de pesos, Ángela Aguilar 1.5 millones y Leonardo Aguilar 1 millón.

Además, el acuerdo contempló 130 mil 200 pesos para hospedaje en un hotel cinco estrellas, que incluyó más de veinte habitaciones dobles durante dos noches. La contratación también abarcó al personal técnico, bailarines, músicos, staff y maquillistas que acompañaron a los artistas.

“El Ayuntamiento de Acapulco pagó 9 millones 523,600 pesos para que la familia Aguilar subiera al escenario”, señaló Ceriani, quien agregó que la presentación duró menos de una hora.


La revelación ha encendido la polémica en redes sociales y medios de comunicación, donde usuarios y figuras públicas han cuestionado la transparencia del uso de los recursos frente a necesidades sociales prioritarias. La Auditoría Superior también investiga posibles irregularidades en la gestión de 898 millones de pesos durante el ejercicio fiscal anterior.


Durante el programa, se mostró un presunto contrato de prestación de servicios de talento artístico, difundido por el periodista Jorge García Orozco, que respalda las cifras señaladas por Ceriani. “El escándalo está en llamas, los números son realmente altos”, concluyó el comunicador.



               
               


               

               
               

               
               
               
