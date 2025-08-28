Espectáculos FAMOSOS Conciertos La Casa de los Famosos México Entrevistas Taylor Swift

FAMOSOS

Las artistas que también encontraron el amor junto a un atleta

Hay una larga lista de romances en la que artistas y atletas han encontrado complicidad y mucho amor

Las artistas que también encontraron el amor junto a un atleta

Las artistas que también encontraron el amor junto a un atleta

AGENCIA

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce, jugador de la NFL, volvió a evidenciar la conexión que existe entre el mundo del entretenimiento y el del deporte.

Este martes, y tras casi dos años de relación, la pareja decidió llevar dar el siguiente paso y, a través de las redes sociales, anunciaron que llegarán al altar.

Más allá del diamante de ocho quilates y de la frase irónica de Swift para sus fans, su historia con Kelce se suma a una larga lista de romances en la que artistas y atletas han encontrado complicidad y mucho amor.

David Beckham y Victoria Beckham

Se conocieron en 1997, cuando Victoria formaba parte de las Spice Girls y él comenzaba a brillar en el Manchester United. Su química fue inmediata y, tras varios años de noviazgo, se casaron en 1999. Hasta el día de hoy la pareja sigue junta y son un referente de éxito, elegancia y moda.

Foto: especial
Foto: especial


Marisol González y Rafa Márquez Lugo


La actriz y conductora mexicana descubrió el amor en la cancha de futbol. En 2014 se casó con el delantero Rafa Márquez Lugo. Su relación se destacó por ser sumamente discreta, a pesar de la atención mediática que recibían: ella era una de las conductoras más importantes y él una estrella del balonpie.


Foto: especial
Foto: especial


Grigor Dimitrov y Eiza González


Después de varios amores y relaciones fugaces, la actriz mexicana encontró a su media naranja en el tenista Grigor Dimitrov. Los famosos han sido vistos en diferentes eventos públicos; incluso, hace unos días González le dedicó un romántico mensaje a su amado en las redes sociales:


"Eres mi humano favorito y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible", escribió.




Vanessa Hudgens y Cole Tucker


La protagonista de High School Musical y el beisbolista unieron sus vidas en 2023. La boda se realizó en diciembre en Tulum y para julio del 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo. Actualmente, la pareja presume de su amor en las redes sociales y están a la espera de su segundo bebé.




Hailee Steinfeld y Josh Allen


La actriz y el mariscal de campo de los Buffalo Bills iniciaron su relación en 2023. Rápidamente se convirtieron en el centro de atención apareciendo en distintos eventos juntos. Para finales del 2024 sorprendieron con la noticia de su compromiso, y en mayo de este año se casaron en completo hermetismo.




Daniela Basso y Raúl Jiménez


La actriz y el futbolista mexicano comenzaron su relación en julio de 2017. Han sido una de las parejas más estables de la farándula mexicana; son padres de dos niños y en febrero de 2025, Jiménez le propuso matrimonio a Basso en un evento público.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: amor Taylor Swift

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Las artistas que también encontraron el amor junto a un atleta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409915

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx