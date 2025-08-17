¡Ni espuma, ni mousse! Estos protectores solares no están aprobados por la FDA

Cada vez son más las personas que se preocupan por utilizar un protector solar adecuado para proteger su piel de los rayos UVA y UVB y prevenir el cáncer de piel.

Sin embargo, entre todas las opciones disponibles en el mercado, diversas marcas han comenzado a innovar las tradicionales presentaciones para dar paso a protectores solares en espuma, que todavía no han sido aprobados por la FDA.

Los labios también requieren protección del sol, al igual que proteger tu cara y tu cuerpo.

¿Cuáles bloqueadores solares no están aprobados por la FDA?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia a los consumidores, para que se abstengan de usar protectores solares que se comercializan en formatos de mousse, espuma y batido.

La FDA considera que estos productos no cumplen con las normativas actuales de seguridad y eficacia para la protección solar, y destaca que no ha autorizado ni reconocido la seguridad o eficacia de estas presentaciones.

Además, el organismo argumentó que estos productos están mal etiquetados porque no cumplen con los requisitos regulatorios vigentes, lo que constituye una infracción a la ley federal.

La notificación de la FDA fue dirigida a varias compañías, entre ellas Kalani Sunwear, Fallene Ltd., K & Care Organics, Supergoop! y Vacation Inc., por los siguientes protectores solares:

Kalani AB dba Kalani Sunwear

Kalani sunwear SUN MOUSSE SPF 50

Fallien Cosmeceuticals Ltd. dba Fallene Ltd.

TiZO® SHEERFOAM™ Non-Tinted SPF 30 MINERAL SUNSCREEN FOR BODY & FACE

Supergoop!

Supergoop! PLAY SPF 50 BODY MOUSSE

K & Care Organics

BOTAÓ GROW NATURALLY Kids Mineral Foam Spray

BOTAÓ GROW NATURALLY Baby Mineral Foam Spray

SUN & SHINE SPF 50+ BROAD SPECTRUM Mineral Sunscreen Mousse

Vacation Inc.

Vacation® Classic WHIP BROAD SPECTRUM SPF 30 SUNSCREEN MOUSSE

Vacation® Classic WHIP GLOW BROAD SPECTRUM SPF 30 SHIMMER SUNSCREEN MOUSSE

Actualmente, la FDA solo categoriza como "seguros y efectivos" los protectores solares en aceites, lociones, cremas, geles, mantecas, pastas, pomadas y barras.

Millones de personas en el mundo están expuestos al fotoenvejecimiento digital todos los días

5 consejos para elegir el mejor protector solar

Elegir el protector solar adecuado es crucial para proteger la piel de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta (UV).

Por eso, antes de elegir cualquier protector solar, considera que sea de amplio espectro, busca productos que ofrezcan protección tanto contra los rayos UVA como contra los UVB. Los rayos UVA contribuyen al envejecimiento de la piel mientras que los UVB causan quemaduras solares.

Otra característica importante es el factor de protección solar (FPS); elige un producto con un FPS de 30 o superior. Un FPS 30 bloquea aproximadamente el 97% de los rayos UVB. Para pieles más sensibles, el FPS 50 ofrece una protección ligeramente mayor, bloqueando cerca del 98%.

Opta por presentaciones que se han categorizado como seguras y efectivas, como cremas, lociones, geles o barras. Estos formatos garantizan una aplicación uniforme y una cobertura adecuada en la piel.

Si vas a nadar o a realizar actividades que te hagan sudar, busca un protector solar que sea resistente al agua ("Water Resistant"). Generalmente, la etiqueta indicará por cuánto tiempo bajo el agua es efectivo el producto.

Y asegúrate de revisar la etiqueta del producto para conocer sus ingredientes, el factor de protección y verificar si cumple con las normas de seguridad de las agencias reguladoras de tu país.

Desde afecciones físicas hasta enfermedades potencialmente mortales, estas son las consecuencias de broncearte.