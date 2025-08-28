Mantienen abasto de medicamento entre el 80 y 85 por ciento

Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras, indicó que en promedio se ha mantenido el abasto de medicamentos en un 80, 85 por ciento; aunque reconoció que hay algunas claves que en ocasiones se tiene menor cantidad.

VER MÁS Trabajan con jóvenes en prevención de adicciones: Iván Terashima Zamora

"Llevamos seis meses trabajando con el almacén del hospital. El almacén es muy grande, son muchas claves de medicamento, al principio no era tanto problema porque había mucho desabasto, pero ahorita que ya hay un abasto importante, tenemos que estar muy atentos con el medicamento", indicó el funcionario estatal.

Precisó que se tiene una semaforización que se hace en el almacén, lo que significa que conforme se va mandando medicamento, se va sacando el que tenga fecha de caducidad cercano ; aunque indicó que hay claves que se acaban muy rápido, porque son populares entre los médicos para recetar.

VER MÁS Urge la CTM a construir un nuevo pacto social para dignificar el trabajo en México

Indicó que para ello, cada semana publican la lista de los medicamentos con los que cuenta con la finalidad de que los médicos los vayan recetando y con ello, mover todo el almacén; aunque no descartó que se presente la falta de algún medicamento.

VER MÁS AUTRCC fortalece vínculos en el Consejo de Vinculación y Pertinencia

Cuando esto sucede, Aguilar Rodríguez señaló que a través de la administración del hospital buscan la forma de conseguirlo para poder administrarlo al paciente, dependiendo de la urgencia que tengan del medicamento; así como buscar la forma de cambiar el medicamento para surtir al paciente y no dejarlo sin su tratamiento.