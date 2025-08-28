Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Región Centro

AUTRCC fortalece vínculos en el Consejo de Vinculación y Pertinencia

SERGIO RODRÍGUEZ

La Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) celebró la segunda sesión ordinaria 2025 del Consejo de Vinculación y Pertinencia, con participación de autoridades, empresarios y representantes sociales.

El evento fue encabezado por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, acompañado por el director estatal de Vinculación de la Secretaría de Educación, Eduardo José Hochmann, así como líderes académicos.

En la reunión se analizaron temas estratégicos como el fortalecimiento de la educación dual, la modalidad mixta y el desempeño de estudiantes en sus estadías profesionales dentro de empresas.

Los representantes del sector empresarial compartieron comentarios y propuestas, destacando la importancia de alinear la formación profesional con las necesidades del mercado laboral y la innovación productiva regional.

El rector Oyervides Valdés subrayó que el compromiso institucional es mantener una oferta académica pertinente, orientada a garantizar empleabilidad y responder a los desafíos actuales de la economía global.


Participación de sectores clave


A la sesión asistieron representantes de cámaras empresariales, empresas líderes de la región Centro de Coahuila, autoridades educativas y asociaciones civiles, todos con interés en fortalecer la formación estudiantil.


Los asistentes coincidieron en la importancia de consolidar la vinculación entre universidad y sociedad, fomentando oportunidades para los jóvenes y desarrollando programas educativos competitivos y de calidad.


Durante los trabajos, se resaltó la necesidad de mantener el esquema de educación dual, que permite a los alumnos adquirir experiencia laboral mientras cursan su formación académica universitaria.


Asimismo, se analizaron indicadores de desempeño de los estudiantes en prácticas profesionales, valorados por empleadores como herramienta fundamental para fortalecer competencias laborales y actitudes de liderazgo.


Compromiso con la excelencia académica


La UTRCC reiteró su misión de consolidarse como una institución de excelencia educativa, formando profesionistas responsables, competentes y con visión de futuro para atender las demandas sociales.


Con esta segunda sesión del Consejo de Vinculación, la universidad reafirma su papel como puente entre la academia y los sectores productivos, impulsando proyectos que benefician a la región.


El rector enfatizó que el esfuerzo conjunto permitirá seguir generando oportunidades de desarrollo profesional, consolidando a la UTRCC como referente de calidad académica en la Región Centro.


               
               


               

               
               

               
               
               
