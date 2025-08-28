Trabajan con jóvenes en prevención de adicciones: Iván Terashima Zamora

A pesar de que sustancias como cristal, cocaína y mariguana continúan siendo las drogas de mayor consumo entre jóvenes en la entidad, las autoridades estatales mantienen una postura optimista respecto al avance de la estrategia de prevención en adicciones, salud mental y embarazos adolescentes.

Así lo informó Iván Terashima Zamora, Director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), quien destacó que la respuesta estatal se basa en un enfoque integral, con la participación de diversas dependencias tanto estatales como municipales.

“Estamos desarrollando un plan transversal con actividades ya calendarizadas en todas las regiones del estado. El objetivo es alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes posibles con acciones que fortalezcan su bienestar físico, emocional y social”, explicó Terashima.

Entre las principales líneas de acción, el funcionario mencionó la promoción de actividades deportivas, culturales y recreativas, así como la atención psicológica directa para jóvenes en situación de riesgo.

Añadió que estos esfuerzos buscan no solo reducir el consumo de sustancias, sino también mejorar la salud mental de la población juvenil.

Dijo que actualmente, programas como “Mente Chida” y “Juventud Sana” se encuentran activos en planteles de nivel medio superior y superior. Ambos están orientados a fomentar estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo, especialmente en espacios educativos donde las estadísticas revelan un mayor consumo de drogas y casos de embarazos no planeados.