Manchas, el irresistible binomio de AgSal que detecta fugas de agua

Definitivamente el trabajador más tierno de Aguas de Saltillo (AgSal) es Manchas, un cachorro de raza bretón español, el cual a diario detecta fugas de agua tanto en las calles como en los propios medidores de agua.

Mariana Saldaña Cortés, entrenadora del binomio canino Manchas, en AgSal, recordó que el pequeño de un 1 año 5 meses, llego a través de una empresa hermana en Chile, quienes justamente fueron los que se encargaron de su entrenamiento, y en enero llego a Agsal, y ella junto con el.

“Fue todo un proceso de selección, entrevistas y todo lo que conlleva un nuevo puesto de trabajo. Soy medico veterinario, con experiencia de entrenamiento con fauna silvestre”, mencionó.

Recordó que hay 25 perros en el mundo que son detectores de fugas de agua, el primero de ellos en Mexico es justamente Manchas.

Su rutina con el es desde las 05:30 horas y ya después a las 07:00 horas inician el recorrido.

Como parte de su rutina diaria, su recorrido es de entre 3 y 3.5 kilómetros diarios, donde se busca que el lo vea como un paseo más que como un trabajo, y dentro de ese “paseo” el va olfateando, una vez que detecta una fuga, se marca el punto y posteriormente el geofonista los apoya con corroborar.

Eso si, mientras realiza su trabajo, de preferencia nada de mimos, pues aun es un cachorro, tiene un años 5 meses, y por su edad, cualquier cosa lo distrae, por lo que siempre se procura que durante su rutina laboral este más enfocado en la búsqueda de fugas de agua.

“Nos ha tocado que se acercan personas a la foto o darle una caricia, les pido que nos den chance mientras que termina su labor en esa área, y ya se pueden acercar sin problema a acariciarlo o tomarse fotos con el, porque a final de cuentas, es sumamente cariñoso, le encanta la gente, entonces nada más durante el recorrido trato de que el vaya un poco más enfocado a su labor”, mencionó.

Indicó que el número de fugas que a diario Manchas detecta son variadas, pueden ser 5 o 10, todo depende del sector donde se este realizando el recorrido, donde incluso puede ser un numero mayor o menor.

Las fugas que detecta puede ser en el mismo medidor o sobre la red, ya sea que ubique en calle o banqueta, más no las que se podrían registra al interior de un hogar, ya que eso no es parte de su labor.

Manchas detecta las fugas a través del olfato, pues los caninos tienen alrededor de 2.5 millones de células olfativas en su nariz, por lo que es un capacidad increíble de ellos, y lo que el detecta o percibe es el cloro.

“A veces nos han preguntado porque si hay mucha agua sobre el pavimento no la marca, pero esta en muchas ocasiones es de la misma gente que lava sus calles, por lo que ya es agua con otro tipo de producto que no es cloro, por eso el no lo toma en cuenta”, preciso.

Recalcó que lo que el percibe es el cloro, incluso si la fuga tiene hasta dos metros de profundidad.

“En Mexico el es el primero, el viene de Chile, donde tienen otros 2 o 3 perros detectores de agua, pero en Mexico Manchas es el primer binomio canino detector de fugas de agua. De febrero a mayo, más de 170 fugas marcadas son las que ya se contabilizan”, comentó.

Asimismo, señaló que ampliar la familia canina en Agsal seria genial, sin embargo esto ya seria más adelante y lo cual no depende de ella, pues hablamos que la red Saltillo es muy extensa, y con un perrito no alcanzan a cubrir toda la zona, por lo que se le gustaría ampliar la familia con otro perrito.

Un simple cachorro

Advirtió que el horario laboral de Manchas depende del clima, pues si hay algo que se cuida mucho son por ejemplo los días calurosos, donde definitivamente ya no esta en la calle pues se cuida mucho el tema de sus patitas, además de que no vaya a sufrir un golpe de calor, por lo que aproximadamente se trabaja entre tres y cuatro horas al día, desde las 07:00 horas, y entre las 11:00 u 12:000 horas ya concluye su jornada laboral.

“Después de su trabajo, prácticamente llego la hora de relajarse, pues vamos a casa, el tiene su espacio, su tapete y juguetes, y ya sea que llegue a acostarse o ponerse a jugar con sus pelotas que tiene, o salir al parque, ya que no es precisamente para buscar fugas, si no que el solito se distraiga, corra, pues para el sinónimo de salir al parque es correr”, afirmó.

Agregó que luego de concluir su momento de relajación, llegó la hora de comer, y después a descansar, toda la rutina de un cualquier perrito.

Manchas vive con Mariana, su manejadora, y definitivamente desde que llegó a su vida, fue un cambio muy grande.

“Para empezar el acoplarse ya que el venía de una rutina totalmente distinta, en Chile estaba con personas diferentes y el cambio ya con nosotros, pues también tuvo un proceso de adaptación, fue un cambio grande con el, pero la verdad lo disfruto, la energía que el tiene es algo que le da chispa todo los días, siempre te sorprende con el algo”, concluyo.

Reconoce CONAGUA el trabajo de Manchas

Cabe recordar que recientemente, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reconoció el trabajo que se realiza en Saltillo para la detección de fugas ocultas con la implementación de métodos innovadores como el olfato de Manchas.

Con este peludito AgSal ha detectado 170 fugas, con un 96 por ciento de eficacia, lo que le valió el reconocimiento por parte de la CONAGUA como el primer perro detector de fugas en México, siendo nombrado como “Guardián del Agua”.

Tras reconocer la labor de Manchas al igual que de Mariana, su manejadora, la dependencia federal no descartó replicar este modelo que han aplicado en Saltillo, y que esto pueda ser una realidad en todo el país, ya que es un método eficiente, con resultados, además de ser innovador.