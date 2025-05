Celebra Defensoría Animalista sentencia en contra de abusador del cachorro 'Valiente' en Torreón

Celebra Defensoría Animalista, la sentencia por tres años y un mes por lesiones con fines perversos que se le dictó a Ricardo, quien fuera el dueño del cachorro, a quien le llamaron “Valiente”, el pasado 30 de abril. Tras esta primera sentencia, que se logra por maltrato animal, llama a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho violento y sobre todo, insistir hasta lograr una respuesta por parte de las autoridades.

Argentina Carrillo, abogada y representante de la asociación, recordó que el hecho fue denunciado en el mes de agosto del 2024, en la colonia Villas San Agustín de Torreón. Fueron los vecinos quienes le informaron sobre el abuso del que había sido víctima el cachorro por su propietario.

En can fue localizado luego de que el agresor lo echara a la calle. Fueron médicos veterinarios quienes confirmaron que en animal había sido abusado, al encontrar en su interior aún restos de semen.

Valiente, perrito víctima de maltrato animal en Torreón.

Fue al mes siguiente, que Ricardo fue vinculado a proceso por el delito de lesiones perversas.

“El día 30 de abril se llevó a cabo la audiencia en la que gracias a Dios logramos una condena de tres años con un mes de prisión, sin beneficio de libertad, así como el pago de multa y de reparación de daño. Esta pena se da porque el sujeto aceptó su culpabilidad y en los términos que se dictó esta sentencia”, explicó la abogada.

Carrillo se dijo contenta por el resultado de la lucha que emprendió desde el primer día en el que conoció el caso, así como también por las muestras de apoyo de personas no solo de la región sino también de otros estados e incluso fuera de México.

“Se suman a la alegría que estamos viviendo la comunidad protectora de animales, al ser la primera sentencia en donde se condena a prisión a un sujeto maltratador de animales”, recalcó.

Es por ello en que insistió sobre la importancia de denunciar casos de violencia animal.

“Me dicen mis seguidores, ‘licenciada es que he llamado al 073 pero no me contestan’, pues insista, hasta que le contesten, y si le contestan y no le atienden su reporte, vuelva a marca e insista… les comento, si al primer mes yo me hubiera rendido, entonces Defensoría Animalista no tuviera 9 años. Yo sí pido que sean constantes con las denuncias. Estamos logrando sentencias favorables para los animales”, recalcó Argentina Carrillo.

Actualmente Valiente vive con una familia que le ha brindado todas las comodidades, pero sobre todo, amor y respeto.