Lilly Téllez y Saskia Niño de Rivera chocan en redes sociales por entrevista en Fox News

Una entrevista de la senadora Lilly Téllez en Fox News generó una fuerte polémica en México al afirmar que el país está bajo la influencia del narcotráfico y que existe una alianza entre el gobierno federal y los cárteles.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones, entre ellas las críticas de la activista Saskia Niño de Rivera, quien la acusó de "fanatismo conservador", encendiendo el debate sobre seguridad en las redes.

¿Las declaraciones de Téllez en Fox News fueron el origen del enfrentamiento?

Durante su aparición en el programa estadounidense, la senadora Lilly Téllez aseveró que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Además, acusó al gobierno federal de complicidad y solicitó la cooperación de Estados Unidos para combatir este problema.

Téllez también mencionó que ha recibido amenazas y que enfrenta intentos de criminalización por denunciar la corrupción en el política mexicana.

¿Qué respondió Saskia Niño de Rivera?

Tras la entrevista, la senadora compartió un fragmento del video en sus redes sociales, reafirmando que no se dejará intimidar y que continuará denunciando la corrupción y el vínculo entre las autoridades y los cárteles.

En respuesta, la activista Saskia Niño de Rivera publicó un comentario crítico donde cuestionó su objetividad:

“No puedes decir que tú tienes ‘la verdad’ cuando eres una mujer de extrema derecha. Tienes un fanatismo conservador y, como cualquier fanatismo, carece de objetividad, distorsiona la percepción de la realidad y es terreno fértil para la manipulación política”.

El comentario de Niño de Rivera se viralizó, acumulando más de 650 mil vistas y cientos de reacciones.

Lilly Téllez responde a las críticas de Saskia Niño de Rivera

Ante la crítica, la senadora Lilly Téllez respondió directamente a la activista en el mismo hilo de comentarios, dejando clara su postura y defendiendo sus declaraciones:

“No, @saskianino, lo que tú opines de mí es asunto tuyo. Pero la verdad es la verdad y la realidad es la realidad”.

La respuesta de Téllez generó un amplio apoyo entre los usuarios, quienes defendieron su posición y señalaron que la activista minimiza la crisis de seguridad que vive México.