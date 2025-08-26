Nacional Gerardo Fernández Noroña Seguridad Salud Reforma Electoral Gerardo Noroña

Seguridad

Lilly Téllez y Saskia Niño de Rivera chocan en redes sociales por entrevista en Fox News

La senadora y la activista protagonizan choque por seguridad y corrupción en redes

Lilly Téllez y Saskia Niño de Rivera chocan en redes sociales por entrevista en Fox News

Lilly Téllez y Saskia Niño de Rivera chocan en redes sociales por entrevista en Fox News

LUCERO ESQUIVEL

Una entrevista de la senadora Lilly Téllez en Fox News generó una fuerte polémica en México al afirmar que el país está bajo la influencia del narcotráfico y que existe una alianza entre el gobierno federal y los cárteles. 

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones, entre ellas las críticas de la activista Saskia Niño de Rivera, quien la acusó de "fanatismo conservador", encendiendo el debate sobre seguridad en las redes.

Las 10 peores ciudades para vivir en el mundo, ¿se encuentra alguna de México?

VER MÁS Las 10 peores ciudades para vivir en el mundo, ¿se encuentra alguna de México?

10 peores ciudades para vivir en el mundo tiene en común conflictos y crisis económicas, qué se dice de las principales ciudades mexicanas.

¿Las declaraciones de Téllez en Fox News fueron el origen del enfrentamiento?

Durante su aparición en el programa estadounidense, la senadora Lilly Téllez aseveró que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.


Además, acusó al gobierno federal de complicidad y solicitó la cooperación de Estados Unidos para combatir este problema.


Téllez también mencionó que ha recibido amenazas y que enfrenta intentos de criminalización por denunciar la corrupción en el política mexicana.


INE y Comisión Presidencial acuerdan coordinación para Reforma Electoral
VER MÁS INE y Comisión Presidencial acuerdan coordinación para Reforma Electoral
Se conformará un grupo técnico permanente para dar seguimiento a los temas clave

¿Qué respondió Saskia Niño de Rivera?


Tras la entrevista, la senadora compartió un fragmento del video en sus redes sociales, reafirmando que no se dejará intimidar y que continuará denunciando la corrupción y el vínculo entre las autoridades y los cárteles.


En respuesta, la activista Saskia Niño de Rivera publicó un comentario crítico donde cuestionó su objetividad:




“No puedes decir que tú tienes ‘la verdad’ cuando eres una mujer de extrema derecha. Tienes un fanatismo conservador y, como cualquier fanatismo, carece de objetividad, distorsiona la percepción de la realidad y es terreno fértil para la manipulación política”.




El comentario de Niño de Rivera se viralizó, acumulando más de 650 mil vistas y cientos de reacciones.



Lilly Téllez responde a las críticas de Saskia Niño de Rivera


Ante la crítica, la senadora Lilly Téllez respondió directamente a la activista en el mismo hilo de comentarios, dejando clara su postura y defendiendo sus declaraciones:




“No, @saskianino, lo que tú opines de mí es asunto tuyo. Pero la verdad es la verdad y la realidad es la realidad”.




La respuesta de Téllez generó un amplio apoyo entre los usuarios, quienes defendieron su posición y señalaron que la activista minimiza la crisis de seguridad que vive México.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lilly Tellez Saskia de Niño Rivera Polémica

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Lilly Téllez y Saskia Niño de Rivera chocan en redes sociales por entrevista en Fox News


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409447

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx