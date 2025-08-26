Gears of War llega a PlayStation y PC con el remaster ‘Reloaded’

Gears of War: Reloaded ya está disponible desde el 26 de agosto en PS5, Xbox Series X|S y PC, marcando el fin de su era exclusiva en Xbox.

VER MÁS Metal Gear Solid Delta, todo lo que debes saber sobre el esperado regreso

El aclamado remake de Snake Eater llega para impactar a una nueva generación de jugadores

Esta versión remasterizada ofrece gráficos en 4K, hasta 120 fps, juego cruzado y progresión compartida entre plataformas, su lanzamiento coincide con Helldivers II llegando por primera vez a Xbox, un movimiento que refleja el fin de la guerra entre consolas.

Remasterización completa y multijugador renovado

Gears of War: Reloaded reúne todos los contenidos publicados hasta hoy, incluyendo la campaña extra, mapas de DLC y cosméticos.

Además, añade mejoras técnicas actuales: resolución 4K, campaña a 60 fps y multijugador a 120 fps, HDR, audio espacial y compatibilidad VRR, todo pensado para la nueva generación.

VER MÁS ¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?

Asegura tu acceso anticipado a la beta y sé de los primeros en probar la nueva entrega

El juego cuenta con progresión cruzada (cross-save) y juego entre plataformas (cross-play), permitiendo que jugadores en Xbox, PlayStation y PC jueguen juntos, intercambien progresos y formen equipos sin importar el dispositivo.

Para los jugadores de PC, estos son los requisitos para jugar Reloaded vía Steam:

Un hito que redefine el multiplataforma

La llegada de Gears a PlayStation después de casi dos décadas solo en Xbox es histórica, su lanzamiento, el mismo día que Helldivers II llegó a Xbox, simboliza un giro hacia la colaboración entre plataformas y el fin de la rigidez en las exclusividades.

VER MÁS Profeco exige cambiar los precios de PlayStation en México

Debido a denuncia ciudadana PlayStation tendrá que realizar cambios en su tienda

Además, Gears of War: E-Day, un nuevo juego situado antes de la guerra principal, llegará en 2026 como parte de las celebraciones del 20° aniversario de la saga.