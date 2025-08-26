Gears of War llega a PlayStation y PC con el remaster ‘Reloaded’

Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

La saga abandona la exclusividad Xbox, remaster llega hoy a PS5, PC y Xbox con mejoras

BETO GOITIA

Gears of War: Reloaded ya está disponible desde el 26 de agosto en PS5, Xbox Series X|S y PC, marcando el fin de su era exclusiva en Xbox

Esta versión remasterizada ofrece gráficos en 4K, hasta 120 fps, juego cruzado y progresión compartida entre plataformas, su lanzamiento coincide con Helldivers II llegando por primera vez a Xbox, un movimiento que refleja el fin de la guerra entre consolas.

Remasterización completa y multijugador renovado

Gears of War: Reloaded reúne todos los contenidos publicados hasta hoy, incluyendo la campaña extra, mapas de DLC y cosméticos


Además, añade mejoras técnicas actuales: resolución 4K, campaña a 60 fps y multijugador a 120 fps, HDR, audio espacial y compatibilidad VRR, todo pensado para la nueva generación.

El juego cuenta con progresión cruzada (cross-save) y juego entre plataformas (cross-play), permitiendo que jugadores en Xbox, PlayStation y PC jueguen juntos, intercambien progresos y formen equipos sin importar el dispositivo.


Para los jugadores de PC, estos son los requisitos para jugar Reloaded vía Steam




Un hito que redefine el multiplataforma


La llegada de Gears a PlayStation después de casi dos décadas solo en Xbox es histórica, su lanzamiento, el mismo día que Helldivers II llegó a Xbox, simboliza un giro hacia la colaboración entre plataformas y el fin de la rigidez en las exclusividades.

Además, Gears of War: E-Day, un nuevo juego situado antes de la guerra principal, llegará en 2026 como parte de las celebraciones del 20° aniversario de la saga.


               
               


               

               
               

               
               
               
