Metal Gear Solid Delta, todo lo que debes saber sobre el esperado regreso

El mundo de los videojuegos está celebrando el inminente lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el esperado remake de uno de los títulos más importantes de la historia.

Veinte años después de su debut, la épica historia de espionaje regresa con un lavado de cara completo, prometiendo mantener la misma esencia y la narrativa profunda que lo convirtieron en un juego de culto.

¿Por qué 'Snake Eater' es tan importante para el gaming?

La relevancia de Metal Gear Solid 3: Snake Eater reside en su capacidad para mezclar una jugabilidad innovadora con una de las historias más complejas y emotivas que se hayan contado en los videojuegos.

La historia, rica en giros de guion y personajes memorables, explora temas como la lealtad, la traición y la complejidad del patriotismo.

Este lanzamiento no solo genera una gran emoción entre los fans veteranos, sino que también sirve como la oportunidad perfecta para que una nueva generación de jugadores descubra una obra maestra que marcó un antes y un después en la industria.

Fecha de lanzamiento, plataformas y requisitos técnicos

El lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater está programado para el 28 de agosto de 2025.

El juego estará disponible para una amplia variedad de plataformas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de la plataforma de Steam.

En cuanto a los requisitos técnicos para PC, Konami ha compartido los siguientes detalles para que los jugadores puedan prepararse:

El precio del juego en su edición estándar para consolas y PC es de aproximadamente $1,599 MXN, mientras que la edición digital de lujo se sitúa alrededor de los $1,999 MXN.