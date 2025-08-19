Tecnología lorem Lorem Ipsum Ipsum

Videojuegos

Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial

La espera por uno de los juegos más esperados está a punto de llegar a su fin

Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial

Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial

BETO GOITIA

La comunidad de jugadores de todo el mundo se encuentra en un estado de euforia colectiva, después de años de silencio, especulaciones y una paciencia que parecía inagotable, el tan esperado Hollow Knight: Silksong finalmente ha confirmado un anuncio especial. 

Este evento, que ha sido la obsesión de millones de fans, promete poner fin al misterio que ha rodeado el desarrollo de la secuela del aclamado juego de Team Cherry

Profeco podría obligar a PlayStation a modificar su tienda digital en México

VER MÁS Profeco podría obligar a PlayStation a modificar su tienda digital en México

Una denuncia ciudadana ante Profeco podría cambiar la tienda digital de Sony

Desde su anuncio inicial, la secuela ha sido objeto de una anticipación sin precedentes, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos, ahora, parece que los desarrolladores están listos para revelar la información que todos han estado pidiendo.

Detalles del anuncio de Hollow Knight: Silksong


El anuncio se llevará a cabo el 21 de agosto de 2025, a las 8:30 a.m hora México (aquí puedes revisar el resto de horarios) y los fans podrán seguirlo a través del canal oficial de la desarrolladora en YouTube


Aunque no se han revelado los detalles exactos del contenido del evento, las expectativas son altísimas, se espera que Team Cherry no solo comparta un nuevo tráiler con fragmentos de gameplay y novedades sobre la jugabilidad, sino que también, y de manera crucial, anuncie la fecha de lanzamiento oficial


Mafia: The Old Country ¿Debería comprar el nuevo juego de Hangar 13?
VER MÁS Mafia: The Old Country ¿Debería comprar el nuevo juego de Hangar 13?
Todo lo que debes saber del regreso de una saga de videojuegos legendaria

La simple confirmación del evento ha generado una oleada de emoción y un aumento masivo de conversaciones en redes sociales, demostrando que el interés por Silksong sigue siendo tan fuerte como siempre.


El fin de una de las esperas más largas


Este anuncio especial es mucho más que una simple actualización; es el posible punto final a una de las esperas más notorias en la historia de los videojuegos independientes. 


La paciencia de la comunidad ha sido puesta a prueba y el anuncio es un testimonio de la fe que los jugadores tienen en el trabajo de Team Cherry, el primer Hollow Knight estableció un estándar tan alto de calidad que la expectativa por su secuela es comprensiblemente inmensa

Nintendo Switch 2 rompe récord de ventas a un mes de su lanzamiento
VER MÁS Nintendo Switch 2 rompe récord de ventas a un mes de su lanzamiento
La nueva consola de videojuegos de origen japonés supera las expectativas

Ahora, con un evento oficial en el horizonte, el foco se centra en qué tanto han avanzado los desarrolladores y qué nuevas sorpresas tienen preparadas para los jugadores. 


Sin importar lo que se revele, la simple promesa de información ha sido suficiente para reavivar la llama de la anticipación, todos los ojos estarán puestos en el anuncio, con la esperanza de que la espera finalmente termine y los jugadores puedan, por fin, embarcarse en una nueva aventura por el reino de Pharloom.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Tecnología

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Hollow Knight: Silksong videojuegos Team Cherry juegos indie anuncio trailer teaser gaming

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Tecnología
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407700

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx