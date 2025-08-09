Profeco podría obligar a PlayStation a modificar su tienda digital en México

Un usuario de Reddit identificado como "magestick1" ha presentado una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra PlayStation por prácticas que, según él, afectan los derechos de los consumidores mexicanos.

La queja señala que la tienda digital de Sony no muestra los precios en pesos mexicanos ni incluye los impuestos en el precio final, a diferencia de sus competidores como Xbox y Nintendo.

denuncia de magestick1

¿La transparencia en los precios es un derecho del consumidor?

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que los proveedores deben mostrar los precios en moneda nacional.

Además, el artículo 7 Bis de esta ley exige que el monto exhibido al consumidor debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional, ya sea que la venta sea al contado o a crédito.

Esta normativa busca garantizar la transparencia y protección de los consumidores en el país.

Impacto para los usuarios mexicanos

La falta de claridad en los precios puede generar desconfianza y perjuicios económicos para los usuarios que compran juegos, suscripciones o contenido digital en la tienda de PlayStation.

Al no saber el costo real en moneda nacional, muchos compradores pueden llevarse sorpresas desagradables al pagar, especialmente cuando se incluyen tasas de cambio o cargos extra que no están explícitos desde un inicio.

Profeco busca garantizar que estas prácticas se corrijan para proteger el derecho de los consumidores a una compra justa y transparente.

¿Qué podría cambiar para PlayStation?

Si Profeco determina que PlayStation está incumpliendo con la LFPC, la empresa podría verse obligada a modificar su tienda digital para mostrar los precios en pesos mexicanos e incluir los impuestos en el precio final.

Esto no solo aumentaría la confianza del consumidor, sino que también pondría a PlayStation a la par con otros servicios digitales que ya cumplen con las normas mexicanas.

La regulación digital es un campo en constante evolución, y esta denuncia podría sentar un importante precedente para todas las tiendas en línea que operan en México.

La reacción de la comunidad

La denuncia ha generado un debate en la comunidad de usuarios de videojuegos, especialmente en foros como Reddit, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a la causa.

Algunos han compartido sus experiencias negativas al comprar en la tienda de PlayStation, mientras que otros han alentado a más personas a presentar quejas ante Profeco para fortalecer la demanda.

Sin embargo, también hay quienes dudan de la efectividad de la denuncia, señalando que Sony podría optar por cerrar su tienda en México en lugar de adaptarse a las regulaciones locales.