Banco del Bienestar lanza vacantes en varios estados, checa aquí los requisitos

Banco del Bienestar

Banco del Bienestar abre vacantes en más de 25 municipios del Estado de México/ Especial

NEYEN AVILA

El Banco del Bienestar continúa su crecimiento y abre nuevas oportunidades laborales en el Estado de México durante agosto de 2025. Con una fuerte expansión en diversas regiones, esta institución financiera gubernamental busca cubrir puestos esenciales con perfiles que garanticen eficiencia y compromiso.

Vacantes disponibles y municipios

Las posiciones ofertadas son principalmente para Jefe de sucursal y Auxiliar de sucursal, con un salario competitivo que puede alcanzar hasta 12 mil pesos mensuales. Estas vacantes están distribuidas en más de 25 municipios del Estado de México, facilitando el acceso a oportunidades para los habitantes de distintas localidades.

Entre los municipios con vacantes se encuentran Otzolotepec, Ixtapaluca, Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Valle de Chalco Solidaridad, y Ecatepec de Morelos, entre otros. Esta amplia cobertura regional permite a los interesados encontrar un puesto cercano a su residencia, con un límite máximo de 40 minutos de distancia para facilitar la movilidad.

Requisitos y proceso de aplicación


Para postularse, los candidatos deben ser mayores de 18 años y contar con al menos bachillerato o licenciatura concluida. Además, es fundamental tener habilidades básicas en computación, experiencia en manejo de efectivo y atención al cliente, así como disponibilidad para desplazamientos ocasionales.




Es imprescindible no contar con familiares trabajando en el Banco del Bienestar dentro de la misma entidad, además de demostrar un alto sentido de ética y honestidad. La institución busca personal capaz de trabajar bajo presión y comprometido con la atención a beneficiarios de programas sociales como la Pensión Bienestar y la Beca Benito Juárez.


Los interesados pueden aplicar directamente en el portal laboral oficial del Banco del Bienestar. Tras la revisión de solicitudes, los candidatos seleccionados serán contactados para entrevistas y la continuación del proceso de contratación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Banco del Bienestar abre vacantes en más de 25 municipios del Estado de México/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
