AT&T planea retirarse de México ¿Cómo afectará a sus usuarios?

BETO GOITIA

AT&T podría decir adiós al mercado mexicano después de una década intentando competir sin éxito contra el gigante de las telecomunicaciones mexicanas Telcel. 

Aunque la empresa aún no confirma su salida, medios especializados aseguran que la compañía ya busca un comprador para su filial en México, valuada en más de 2,000 millones de dólares.

¿Qué pasará con los clientes de AT&T si la venta se concreta?

En primer lugar, los contratos actuales seguirán vigentes hasta que el nuevo operador asuma el control, es decir que no habrá una desconexión repentina ni se cancelarán los servicios de la noche a la mañana, sin embargo, el cambio de administración podría traer modificaciones en planes, precios y políticas de atención al cliente.

Si la red de AT&T es absorbida por otro operador —como Telcel, Movistar o algún nuevo jugador—, es probable que haya ajustes en la cobertura y la velocidad de internet


En algunos casos, esto podría significar una mejora si la nueva compañía integra las redes de forma eficiente, aunque también podría generar problemas temporales por la migración de datos y usuarios.


¿Habrá cambios de precios?


Con un participante menos, el mercado podría volverse más agresivo en precios, afectando directamente al bolsillo de los consumidores. 

Por el contrario, si el comprador busca posicionarse fuerte, podría lanzar promociones atractivas para atraer y retener clientes.


Si AT&T se va de México ¿Debo cambiar mi numero? 


En cuanto a la portabilidad, los usuarios conservarán el derecho a cambiar de compañía sin perder su número, esto es clave para quienes no quieran esperar a ver cómo se resuelve la transición.

Por ahora, AT&T continúa operando con normalidad, pero la noticia pone sobre la mesa un escenario que podría transformar el panorama de las telecomunicaciones en México y obligar a millones de usuarios a replantearse con quién quieren seguir conectados.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: teléfono Movistar México EUA empresa compañía celular AT&T. Telcel

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
ID: 2404759

      


