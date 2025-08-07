Mafia: The Old Country ¿Debería comprar el nuevo juego de Hangar 13?

La saga Mafia, desde su debut en 2002, ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de los jugadores.

A diferencia de otros títulos de mundo abierto que priorizan la libertad total, Mafia siempre se ha distinguido por su enfoque en una narrativa profunda, sus personajes memorables y una ambientación de época meticulosamente recreada.

VER MÁS ¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?

La guía definitiva para el acceso anticipado de la nueva entrega de EA

Cada entrega ha sido un viaje a través de diferentes periodos de la historia de la mafia, desde las calles de los años 30 hasta las turbulentas décadas de los 60.

Con el anuncio de Mafia: The Old Country, los fans se preguntan si esta nueva entrega, desarrollada por Hangar 13, estará a la altura del legado que la precede, para aquellos que estén dudando, es crucial analizar si este es el momento ideal para sumergirse en este oscuro y fascinante mundo.

¿Vale la pena comprar Mafia: The Old Country?

La respuesta a esta pregunta dependerá de lo que busques en un videojuego, si eres un jugador que disfruta de historias complejas, con personajes bien desarrollados y giros inesperados, Mafia: The Old Country es, sin lugar a dudas, una compra que vale la pena.

La saga siempre ha destacado por su capacidad de sumergirnos en dramas humanos, explorando temas como la lealtad, la traición, la familia y el precio de una vida de crimen , en este sentido, la nueva entrega promete mantener ese alto estándar narrativo.

VER MÁS Nintendo Switch 2 rompe récord de ventas a un mes de su lanzamiento

La nueva consola de videojuegos de origen japonés supera las expectativas

Además, si lo que más te atrae de un juego es su ambientación inmersiva y sus bandas sonoras excelentes, este título te resultará irresistible.

La atención al detalle de Hangar 13 para recrear la época es impresionante, desde la arquitectura de las ciudades hasta la vestimenta y los vehículos, todo contribuye a crear una atmósfera cinematográfica.

Un punto a favor fundamental es que, si nunca has jugado a un título de la saga Mafia, The Old Country es la opción perfecta para iniciarte, esta nueva entrega se sitúa al inicio del orden cronológico de la saga, ambientado en Sicilia en el siglo XX.

¿Qué necesitas para jugar el nuevo Mafia?

Los jugadores en PlayStation 5 y Xbox Series X|S tendrán acceso a los modos Calidad y Rendimiento desde el lanzamiento, aquellos que prefieran mayor resolución podrán elegir el modo Calidad , mientras que quienes prioricen la fluidez podrán optar por el modo Rendimiento para obtener 60 FPS estables.

VER MÁS Netflix planea nueva serie basada en Assassin's Creed junto con el equipo de Westworld y Sons of Anarchy

La popular franquicia de videojuegos llegará a tu plataforma de streaming favorita

Los jugadores de PC tendrán muchas más opciones de personalización gráfica y de rendimiento, la versión de PC incluirá tasas de fotogramas sin límite, anti-aliasing, NVIDIA DLSS, Intel XESS, AMD PFSR, compatibilidad con monitores ultrapanorámicos , entre otras características.

Requisitos de Mafia: The Old Country.