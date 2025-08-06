Virales Psicología Nuevo León viral

Videojuegos

¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?

La guía definitiva para el acceso anticipado de la nueva entrega de EA

¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?

¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?

BETO GOITIA

Electronic Arts presentó Battlefield 6 el 31 de julio, revelando tanto la fecha oficial de lanzamiento como el calendario de las pruebas beta abiertas. 

Genie 3: Una nueva era de creación y simulación virtual

VER MÁS Genie 3: Una nueva era de creación y simulación virtual

Conoce la nueva Inteligencia Artificial de Google DeepMind

El juego estará disponible para todo el público a partir del 10 de octubre de 2025, pero los usuarios podrán explorarlo de forma gratuita antes de su estreno.

¿Cómo jugar gratis Battlefield 6?

Durante agosto, EA ha organizado varias rondas de beta abiertas que permitirán a miles de jugadores experimentar el multijugador antes del lanzamiento oficial

La primera etapa será los días 7 y 8 de agosto, con acceso anticipado exclusivo para quienes hayan obtenido una clave mediante transmisiones de creadores de contenido o programas oficiales como Battlefield Labs

Nintendo Switch 2 rompe récord de ventas a un mes de su lanzamiento
VER MÁS Nintendo Switch 2 rompe récord de ventas a un mes de su lanzamiento
La nueva consola de videojuegos de origen japonés supera las expectativas

Posteriormente, habrá sesiones abiertas al público general los días 9 y 10 de agosto, y una segunda fase pública del 14 al 17 de agosto.


Solo tienes que solicitar acceso a la beta en Steam, Xbox o PlayStation, al ser aceptado puedes precargar el juego para tenerlo listo en los días seleccionados. 


¿Por qué debería jugar Battlefield 6?


Battlefield 6 promete una experiencia multijugador intensa y renovada, con énfasis en el combate a gran escala, destrucción dinámica y nuevos modos de juego que buscarán revolucionar la franquicia.

Netflix planea nueva serie basada en Assassin's Creed junto con el equipo de Westworld y Sons of Anarchy
VER MÁS Netflix planea nueva serie basada en Assassin's Creed junto con el equipo de Westworld y Sons of Anarchy
La popular franquicia de videojuegos llegará a tu plataforma de streaming favorita

Para los fans de la saga y jugadores curiosos, agosto será el mes perfecto para probar el juego, familiarizarse con sus mecánicas y disfrutar antes que nadie de lo que promete ser uno de los shooters más destacados del año.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Videojuegos Battlefield6 EA Xbox PlayStation Steam Beta

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404507

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx