¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6?

Electronic Arts presentó Battlefield 6 el 31 de julio, revelando tanto la fecha oficial de lanzamiento como el calendario de las pruebas beta abiertas.

El juego estará disponible para todo el público a partir del 10 de octubre de 2025, pero los usuarios podrán explorarlo de forma gratuita antes de su estreno.

¿Cómo jugar gratis Battlefield 6?

Durante agosto, EA ha organizado varias rondas de beta abiertas que permitirán a miles de jugadores experimentar el multijugador antes del lanzamiento oficial.

La primera etapa será los días 7 y 8 de agosto, con acceso anticipado exclusivo para quienes hayan obtenido una clave mediante transmisiones de creadores de contenido o programas oficiales como Battlefield Labs.

Posteriormente, habrá sesiones abiertas al público general los días 9 y 10 de agosto, y una segunda fase pública del 14 al 17 de agosto.

Solo tienes que solicitar acceso a la beta en Steam, Xbox o PlayStation, al ser aceptado puedes precargar el juego para tenerlo listo en los días seleccionados.

¿Por qué debería jugar Battlefield 6?

Battlefield 6 promete una experiencia multijugador intensa y renovada, con énfasis en el combate a gran escala, destrucción dinámica y nuevos modos de juego que buscarán revolucionar la franquicia.

Para los fans de la saga y jugadores curiosos, agosto será el mes perfecto para probar el juego, familiarizarse con sus mecánicas y disfrutar antes que nadie de lo que promete ser uno de los shooters más destacados del año.